“Giorgio Chiellini ha attaccato Mario Balotelli solo per vendere il suo libro”: l’ha dichiarato poco fa Gianni Di Marzio ai microfoni di TMW Radio, tornando così a parlare delle affermazioni effettuate dal capitano della Juventus nei confronti dell’attaccante del Brescia. Quest’ultimo, a detta del numero 3 bianconero, non avrebbe mosso un dito per aiutare la Nazionale italiana ai tempi della Confederations Cup disputata in Brasile nel 2013 e sarebbe stato “da prendere a schiaffi”. Accuse pesanti, che hanno alimentato un’ampia eco mediatica, con tirate d’orecchie al campione della Vecchia Signora che sono piovute da ogni dove e anche da cognomi illustri, come ad esempio Bobo Vieri.

Di Marzio: “Chiellini, così no”

Durante il suo intervento radiofonico, Gianni Di Marzio ha aggiunto: “Le cose di spogliatoio devono rimanere sempre lì. Che Balotelli abbia sbagliato anche con altri compagni e allenatori non si discute, ma dirlo per un libro, per cercare di lanciarlo… Chiellini se lo poteva proprio risparmiare. Lui in campo è uno aggressivo, determinato, intelligente. Poteva evitare un’uscita del genere”. Rammentiamo che il difensore livornese ha accusato anche Felipe Melo, suo ex compagno all’ombra della Mole Antonelliana, di essere avvezzo alle risse e di rappresentare, sostanzialmente, la classica “mela marcia” che rovina il gruppo.