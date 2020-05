La pandemia di Coronavirus, a livello nazionale e intercontinentale, può dirsi, purtroppo, tutt’altro che risolta. I nuovi casi e la mortalità in Italia stanno vivendo un importante momento di flessione, ma da più parti viene costantemente rinnovato l’invito a non abbassare la guardia e a continuare ad adottare tutte le misure preventive necessarie a scongiurare il contagio. Tuttavia, mentre il nostro calcio è fermo da marzo e stenta a ripartire, esistono altri Paesi in cui il pallone non ha mai smesso di rotolare: fra queste (pochissime) nazioni vi è la Bielorussia, dove però, ora, qualcosa sembra essere sfuggito di mano agli organizzatori e destinato a scombinare i loro piani…

Coronavirus, giocatori positivi: blocco del campionato?

La federazione calcistica locale, avente sede nella capitale, Minsk, ha comunicato la sospetta positività di alcuni giocatori e ha provveduto a rinviare due gare in programma nel fine settimana, rispettivamente di prima e di seconda divisione. Gli incontri in questione sono quelli fra Minsk e Neman Grodno e tra Arsenal Dzerzinsk e Lokomotiv Gomel. In particolare, il Coronavirus parrebbe aver colpito alcuni componenti delle rose della compagine capitolina e del Gomel. Il rischio, a questo punto, è che gli stessi possano aver infettato gli avversari delle squadre sfidate in precedenza e che i campionati bielorussi vadano incontro a un lungo stop.