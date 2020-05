FIFA 20: downgrades per Alex Sandro, Rugani e Bernardeschi nell’aggiornamento del 6 maggio

Le squadre di calcio stanno tentando di ripartire con le sessioni di allenamento, ma le competizioni rimarranno ferme. Almeno per il momento. Nonostante ciò, la EA Sports continua con gli aggiornamenti di ratings per quanto concerne FIFA 20. I vari upgrades/downgrades relativi al 6 maggio, riguardano soprattutto la Juventus. Sono ben tre i calciatori bianconeri che hanno subito un ingente downgrades: Alex Sandro, Bernardeschi e Rugani.

L’abbassamento di OVR per Alex Sandro risulta una vera e propria sorpresa. Il brasiliano passa da una valutazione generale di 85 OVR a 84. Sono tanti i valori con la spunta verso il basso: -1 in marcatura (80) e potenziale (84). Poi arrivano i -2 in scivolata (82) e freddezza (80). Infine il -3 in contrasto, che passa da 84 a 81.

Notevole anche l’abbassamento di valore per Daniele Rugani. Il centrale difensivo bianconero passa da un OVR di 82 a 81 con relativo -1 di potenziale (84). Notevole -3 in contrasto (86), poi i -2 in precisione testa (82) e scivolata (80). Ancora più pesante il downgrades nei confronti di Bernardeschi: l’ex viola passa da un OVR di 82 a 81 con l’aggiunta del -1 di potenziale (83). Sono ben sei i valori che vanno giù: -1 in cross (81) e visione (79), -2 in palleggio (84), controllo palla (84), reattività (78). Infine un pesante -4 in freddezza (78).

Bene Guerreiro, male Hakimi del Dortmund

Da segnalare anche i vari cambi di valori – ma non di OVR – per Guerreiro e Hakimi del Borussia Dortmund. Il primo si vede aumentare ben 4 valori: +1 in reattività (84),+ 3 in scivolata (78) e marcatura (75). Infine +4 in contrasto sui piedi (76).Tanti invece i valori in downgrades per il marocchino Hakimi: -1 in precisione testa (63), equilibrio (75), scivolata (75), poi i -2 in marcatura (73) e contrasto con i piedi (76). Ci sono anche due upgrades da +1 in freddezza (78) e piazzamento (75).