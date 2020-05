FIFA 20, FUT: Giovinco on fire nel TOTSSF della Saudi Pro League

Le formazioni dei sogni proseguono spedite in FIFA 20 Ultimate Team. Dopo aver rilasciato il TOTSSF della Premier League pochi giorni fa, la EA Sports ha rilasciato quest’oggi il Team of The Season So Far della Saudi Pro League. La massima divisione calcistica dell’Arabia Saudita sta aumentando di prestigio di anno in anno e ciò è testimoniato dai campioni presenti in questa top 11 stagione.

Tra i grandi nomi contiamo la vecchia conoscenza del calcio italiano Sebastian Giovinco, in forza all’Al-Hilal. La “formica atomica” rappresenta il calciatore top di questa formazione, avendo una card con tanto di 92 OVR. Impressionanti i valori dell’ex Juventus: 94 velocità, 98 dribbling, 93 tiro, 37 difesa, 92 passaggi e 62 fisico. Una card veramente di alto valore che viene affiancata a quella del marocchino Hamdallah, anche lui con 92 OVR.

Importanti pure le cards del francese Gomis con 89 OVR e quella di Amrabat 88 OVR. Vecchie conoscenze del calcio europeo. Di grande spessore pure il 90 OVR del brasiliano Anselmo. Sotto vi riportiamo tutti i valori relativi ai calciatori presenti in questa super formazione della Saudi Pro League:

Giovinco 92

Hamdallah 92

Anselmo 90

Gomis 89

Amrabat 88

Petros 88

Maicon 87

Carlos Eduardo 87

Igor Rossi 85

Al Mayoof 84

Al Ghannam 83

Buon divertimento a tutti i gamers che si diletteranno nelle avvincenti sfide presenti su FIFA 20 Ultimate Team.