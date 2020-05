FIFA 20: FUT, La Liga TOTSSF disponibile, Messi con 99 OVR!

La EA Sports ha reso finalmente disponibile il TOTSSF La Liga 2020. Il lancio era previsto per le 19 e la squadra dell’anno del calcio spagnolo, non delude le aspettative dei tanti gamers di FIFA 20 Ultimate Team. I big presenti in questa top 20 presentano cards con OVR clamorosi. Il re della Liga resta Lionel Messi. Il sei volte Pallone d’Oro presenta una card da 99 OVR. Impressionanti i valori dell’argentino: velocità 98, 99 dribbling, 99 tiro, 44 difesa, 99 passaggi e 80 di fisicità. Una card da urlo, ma d’altronde da Messi ce lo potevamo aspettare.

Il difensore più forte di questo TOTSSF è il centrale del Real Madrid, Raphael Varane. Il francese conta una card notevole, la quale presenta un 97 OVR con tanto di 95 di velocità, 80 dribbling, 53 tiro, 97 difesa, 76 passaggi e 93 di fisico. Anche nella versione standard, Varane è sempre stato un difensore dotato di grande velocità. Il 95 presente in questa card speciale lo rende illegale. Sorprendenti anche le varie new entry come Odegaard (92) o De Jong (94). Di seguito vi elenchiamo tutti i calciatori presenti in questo TOTSSF La Liga con i relativi OVR:

Messi 99

Suarez 97

Varane 97

Benzema 97

Griezmann 96

Sergio Ramos 96

Oblak 96

Kroos 96

Fekir 96

Ter Stegen 95

Santi Cazorla 94

Carvajal 94

De Jong 94

Gerard Moreno 93

Parejo 93

Odegaard 92

Diego Carlos 91

Yuri Berchiche 89

Lucas Perez 88

Ocampos 88

Un team speciale per tutti gli amanti di FUT e della Liga spagnola. Buon divertimento a tutti i gamers!