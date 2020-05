FIFA 20: Guido Davì del Modena tra i più forti gamers al mondo

In molti vogliono far diventare i videogiochi sportivi come una vera e propria disciplina sportiva da presentare alle Olimpiadi. L’idea balena nell’aria da tempo e anche se difficilmente si realizzerà, gli tanti professionisti del mondo dello sport si dilettano continuamente online. Riscuotendo pure risultati importanti anche nella realtà virtuale e non solo in quella di tutti i giorni.

Infatti, il centrocampista del Modena Guido Davì, può vantarsi di essere uno dei migliori gamers al mondo di FIFA 20, modalità Ultimate Team. Davì si è classificato al secondo posto in questa settimana tra i top gamers, beffato da HashtagTom, giocatore ufficiale eSports del Manchester City. Intervistato da Gianluca Di Marzio, Davì ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito a questo grande risultato:

“Gioco da sempre, fin da bambino. Ho cominciato con FIFA 98 fino ad arrivare ai giochi attuali. Crescendo ho continuato a coltivare questa passione, facendo tornei con gli amici e la scorsa settimana mi sono tolto questa soddisfazione. Si tratta di una competizione con milioni di giocatori e arrivare secondi non è per niente facile, anche se un po’ mi dispiace non aver raggiunto il primo posto (ride ndr). Ho approfittato di questo brutto periodo per giocare un po’ di più e cercare di distrarmi da quello che sta accadendo”.

Il secondo posto nella Weekend League FIFA

Una soddisfazione non da poco per Davì, data la grande competitività mondiale in FUT:

“Durante la settimana mi sono guadagnato l’accesso alla Weekend League attraverso le gare di qualificazione e a quel punto si giocano 30 partite dal venerdì alla domenica contro avversari casuali. E’ difficile perché si incontrano player che hanno statistiche simili alle proprie, quindi man mano che si vince il livello di difficoltà aumenta sempre di più. E’ inevitabile quindi scontrarsi anche con giocatori professionisti”.