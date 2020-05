FIFA 20: i requisiti per la sfida SBC Marcos Alonso Flashback

Rinnoviamo ancora l’appuntamento dedicato ai requisiti necessari per intraprendere le avvincenti sfide SBC di FIFA 20 Ultimate Team. Questa volta vi riportiamo tutti i requisiti utili per porgersi assicurare la sfida SBC Marcos Alonso Flashback. Il fortissimo terzino spagnolo del Chelsea – in questo caso impostato su LWB – è da sempre un calciatore molto ricercato in FUT. Non particolarmente dotato in velocità, Marcos Alonso può ricoprire comunque il ruolo di terzino sinistro o esterno di centrocampo. Utilissimo pure anche nei calci di punizione, sua caratteristica indiscussa.

FUT ha reso disponibili in questo momento due card a lui relative: una da 88 OVR e un’altra da 90. I cambi di valore tra le due cards, sono notevoli: nella prima da 88 rileviamo 80 di velocità, 88 dribbling, 79 tiro, 87 difesa, 86 passaggi e 87 di fisico. Nella seconda da 90 OVR, velocità 88, 93 dribbling, 85 tiro, 90 difesa, 91 passaggi e 90 di fisico. Sotto vi comunichiamo tutti i requisiti per ottenere una delle due card, rinforzando così la propria rosa con l’ex terzino della Fiorentina.

REQUISITI: Valutazione minima della squadra pari a 85, intesa di squadra minima pari a 80, numero di giocarci in rosa pari a 11. Il premio di questa sfida è un SCR giocatore Flashback Marcos Alonso, non scambiabile.

Auguriamo a tutti i gamers un buon divertimento con FIFA 20 Ultimate Team!