L’emergenza Coronavirus è una ferita che la città di Bergamo non dimenticherà mai. Un dolore che i bergamaschi hanno affrontato in prima persona, tra dolori e perdite dolorose. L’aiuto comune della gente orobica ha dimostrato il vero carattere dei bergamaschi stessi: dalla volontà del non mollare mai fino al continuo sostegno agli ospedali (Papa Giovanni in primis). Unione dove l’Atalanta non è esente da abbondanti aiuti benefici. E sul campionato di calcio? Le ultime voci parlano di una probabile ripresa del torneo di Serie A 2019/2020: decisione che ha lasciato dietro parecchie polemiche, in particolar modo dalla Curva Nord nerazzurra.

IL COMUNICATO DELLA CURVA NORD DELL’ATALANTA

Attraverso la pagina Facebook Sostieni La Curva, gli ultras dell’Atalanta hanno esposto uno striscione allo stadio, riguardante la decisione di riprendere il campionato di Serie A. Il messaggio recita: “Il nostro dolore volete dimenticare…Ma senza la sua gente non ha senso tornare a giocare! “

CURVA NORD BERGAMO