Bundesliga, i risultati del pomeriggio: Bayern e Dortmund a valanga, cade il Leverkusen

Bundesliga, i risultati della quindicesima giornata: Bayern e Dortmund a valanga, cade il Leverkusen

Quindicesima giornata di Bundesliga che sta per andare in archivio in attesa dei posticipi di oggi pomeriggio e domani con Lipsia, Borussia Monchengladbach e Schalke che dovranno rispondere alle vittorie piuttosto larghe di Bayern Monaco (che risale la china grazie a un super Coutinho) e Borussia Dortmund (che ne fa quattro al Mainz). Andiamo a vedere, in sintesi, cosa ci ha regalato questo pomeriggio di Bundesliga, col quindicesimo turno aperto ieri dalla vittoria dell’Ausgburg sull’Hoffenaim.

Bayern Monaco-Werder Brema 6-1: non basta il bolide di Rashica. Bayern travolgente con Coutinho e Lewandowski

Il risultato più importante di giornata arriva forse dall‘Alianz Arena dove il Bayern Monaco si rifà del KO subito contro il Momnchengladbach la scorsa settimana e ne rifila sei al Werder Brema, proiettandosi al quarto posto solitario. C’è ancora qualcosa da sistemare in difesa e lo dimostra poroprio un buon inizio da parte dei biancoverdi, che trovano un gol con un gran bolide al volo di snistro da parte di Milot Rashica. all’ottavo gol in campionato. Il Bayern non si abbatte e ne fa due in pochi minuti, sul finale di tempo, con Coutinho e Lewandowski (non segnava in campionato da più di un mese), Nel secondo tempo, la squadra bavarese si scatena: ancora Coutinho e Lewandowski (tripletta per il primo, doppietta per il secondo), chiudono la pratica, impreziosita nel mezzo anche dalla rete di Thomas Muller, autore, tra l’altro, di un assist “al bacio” per la quarta rete messa dentro da Lewandowski. Da segnalare soprattutto la prestazione del brasiliano che si porta il pallone a casa con un grande sinistro al bacio sul secondo palo.

Mainz-Borussia Dortmund 0-4: Favre terzo in solitaria

Anche il Borussia Dortmund fa le cose in grande. I gialloneri ne segnano quattro contro il Mainz, mandando in gol gli esterni di talento: Reus, Sancho ed Hazard con Lucas Schulz che arrotonda il risultato per consolidare il terzo posto della squadra neo qualificata agli ottavi di Champions a spese dell’Inter. Il Borussia è alla terza vittoria di fila e sembra essersi messo alle spalle il pesante 4-0 subito dallo stesso Bayern lo scorso 9 novembre.

Colonia-Bayer Leverkusen 2-0: altra caduta inaspettata per Bosz

Sorpresa al Rhein Energie Stadion, dove il Colonia centra la terza vittoria in campionato ai danni di un ben più quotato Bayer Leverkusen. I ragazzi di Bosz, estromessi dalla Champions dopo il 2-0 subito contro la Juventus, subiscono una brutta battuta d’arresto per mano di Cordoba e Bornauw. Le aspirine, rimaste in dieci per l’espulsione di Dragovic, non riesce a dare cointinuità alle vittorie su Schalke e Bayern, perdendo il posto Champions distante ora due punti.

Herta Berlino-Friburgo 1-0: prima vittoria per Klinsmann

Prima gioia per Jurgen Klismann sulla panchina dell’Herta Berlino, che batte il Friburgo con rete di Darida e si stacca dall’ultimo posto in classifica. La squadra di Vincenzo Grifo perde dopo una serie di cinque risultati utili consecutivi, ma rimane comunque al sesto posto in classifica.

Union Berlino-Paderborn 1-1: Paderborn fanalino di coda

Chiude la carrellata di risultati l’1-1 tra Union Berlino e Paderborn firmato Ingvartsten e Proger. I ragazzi di Baumgart scivolano all’ultimo posto complice la vittoria del Colonia, mentre l’Union continua il proprio campionato tranquillo da metà classifica.