Borussia Monchengladbach-Colonia diretta tv e streaming, dove vedere Bundesliga mercoledì 11 marzo. Al Borussia-Park di Monchengladbach va in scena il match Borussia Monchengladbach-Colonia, gara valida per il 21° turno di Bundesliga. La partita fu rinviata il giorno 9 febbraio a causa della tempesta Sabina che si scagliò con violenza sul Nord Europa. Le due squadre sono divise da 14 punti in classifica: il Borussia si trova al quinto posto a quota 46 punti e ha l’occasione di superare il Bayer Leverkusen ed entrare in zona Champions, mentre il Colonia è decimo con 32 punti ma, vincendo questo match, potrebbe andare a -2 dallo Schalke sesto (zona Europa League). I Puledri del Borussia vengono da tre vittorie nelle ultime sette partite di campionato (2 pareggi e 2 sconfitte), mentre il Colonia ha trovato cinque vittorie a parità di partite (sconfitte contro Borussia Dortmund e Bayern Monaco). All’andata fu un gol di Plea dopo 14 minuti dall’inizio del match a decretare la vittoria per i ragazzi di Marco Rose sul Colonia (allenata allora da Achim Beierlorzer).

Il calcio d’inizio è in programma alle ore 18:30 e la gara sarà diretta dall’arbitro Deniz Aytekin.

Borussia Monchengladbach-Colonia, info diretta tv e streaming

Borussia Monchengladbach-Colonia, info diretta tv e streaming. Il match del campionato di Bundesliga, Borussia Monchengladbach-Colonia, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky. I canali della partita sono Sky Sport Football (canale 203 satellite) e Sky Sport Football HD (canale 242 satellite). In più, con l’applicazione Sky Go sarà possibile seguire la gara in streaming sul proprio smartphone, tablet o PC.