La Lazio crolla a Napoli, la crisi è aperta. Qualificazione in Champions in bilico

Purtroppo per i tifosi della Lazio, le gioie della prima parte della stagione stanno diventando un ricordo.

Il match perso contro il Napoli 4-1, al di là del risultato che le precluderà il terzo posto quasi sicuramente dopo che avranno giocato Inter e Roma contro Bologna e Benevento, conferma ulteriormente come Inzaghi non stia gestendo al meglio i suoi in questo frangente di campionato.

Luis Alberto sono settimane che non è più il lucido e geniale giocatore di qualche mese fa ed anzi in questo momento sembra essere un peso per la squadra non aiutandola neanche in ripiegamento, e la dietro non riesce a trovare il bandolo della matassa, non riesce a capire che deve avere il coraggio di schierare Felipe Luis sempre pronto quando è stato chiamato a fare il suo, Wallace ancora una volta dimostra di non poter affrontare certi avversari. Ma al di là delle prestazioni dei singoli c’è da ricostruire in parte tutto lo spogliatoio.

Stesso risultato dell’andata ma la Lazio in quell’occasione aveva avuto l’alibi degli infortuni avvenuti durante la partita, stasera non ci sono alibi la Lazio non ha capito all’inizio del secondo tempo che bisognava cambiare qualcosa mister Inzaghi ha aspettato troppo forse si è fidato troppo dei suoi mentre il Napoli lo incalzava e a centrocampo si sfilava di dosso con troppa facilità i biancocelesti.

Troppe belle parole forse per il Mister che rischia di rovinare tutto il bello fino a qui creato. Bisogna maturare e capire che certe situazioni vanno gestite in altro modo, ed iniziare a fidarsi di alcuni giovani che premono per giocare perché hanno i numeri per imporsi e non aspettare ancora per farli esibire.

Peccato perché in questo momento che bisognava raccogliere i frutti invece bisognerà ricostruire l’autostima e ripartire. Incombono le coppe e sarebbe un peccato buttare tutto alle ortiche, la Lazio deve tornare a divertirsi in campo ad essere una cosa sola col suo allenatore e torneranno anche i risultati.