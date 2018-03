Calendario Champions League, programma ritorno ottavi di finale 6-7 marzo

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE, ECCO IL PROGRAMMA DELLE SFIDE DI RITORNO DEGLI OTTAVI DI FINALE- Dopo la tragica scomparsa di Davide Astori il pallone torna a rotolare e le squadre italiane dovranno affrontare i propri impegni in campo europeo. La prima a ritornare in campo dopo la giornata di Serie A rinviata sarà la Juventus, che avrà il difficile compito di battere il Tottenham a Londra. Dopo il 2-2 di Torino i bianconeri possono anche pareggiare con 3 o più gol segnati, ma più verosimilmente la squadra di Allegri dovrà espugnare il leggendario tempio di Wembley per poter accedere ai quarti di finale. Allegri è alle prese con molti dubbi di formazione, legati soprattutto alla presenza o meno di Gonzalo Higuain, assoluto protagonista (nel bene, con due reti segnate e nel male, con un rigore fallito) della sfida di andata. Andiamo a vedere ora il calendario della Champions League di questa settimana, scoprendo il programma del ritorno degli ottavi di finale.

Calendario Champions League, il programma degli ottavi di finale 6-7 marzo

Non c’è solamente la Juve a scendere in campo questa settimana per il ritorno degli ottavi di Champions League. Questa sera infatti si disputerà un altro affascinante big match come Paris Saint-Germain- Real Madrid: all’andata i Blancos hanno avuto la meglio per 3-1, ma a al Parco dei Principi nessun esito appare così scontato. Il compito dei francesi è reso più arduo dall’assenza della stella brasiliana Neymar, costretto all’intervento chirugico per ridurre la frattura del metatarso del piede destro. Sempre questa sera, in contemporanea con la sfida di Parigi, ad Anfield Road il Liverpool dovrà legittimare un passaggio del turno ai danni del Porto che appare ormai certo. All’andata i Reds di Jurgen Klopp hanno schiacciato i lusitani 5-0 ed la gara di ritorno sembra rappresentare soltanto una formalità. Gli inglesi sono in un gran momento di forma e nonostante la cessione di Coutinho al Barcellona in questo momento sono la seconda forza in patria e si candidano ad essere una pericolosa outsider anche in Europa. Mercoledì sera, a qualche chilometro di distanza da Wembley, si disputa un altra gara dal pronostico davvero poco dubbio: Manchester City-Basilea. La formazione di Pep Guardiola, che sta dominando la Premier League, parte dal vantaggio di 4-0 maturato in terra svizzera ed il gioco del tecnico spagnolo sembra tornato ai fasti di Barcellona. Andiamo a vedere ora in dettaglio il programma degli ottavi di ritorno di Champions League, con gli orari e le designazioni arbitrali.

Calendario Champions League, programma ottavi di ritorno 6-7 marzo: le designazioni arbitrali

Martedì 6 marzo, ore 20.45

Paris Saint-Germain-Real Madrid (1-3): Brych (Germania)

Liverpool-Porto (5-0): Zwayer (Germania)

Mercoledì 7 marzo, ore 20.45

Tottenham-Juventus (2-2): Marciniak (Polonia)

Manchester City-Basilea (4-0): Kralovec (Repubblica Ceca)

Ricordiamo che l’UEFA ha deciso di far rispettare su tutti i campi di Champions League e di Europa League un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori.