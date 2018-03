Sorteggio Champions League, a Nyon altra tappa della Road to Kiev. Tre spagnole, due inglesi, due italiane e una tedesca. No, non è l’inizio di una barzelletta ma le otto squadre che sono rimaste in corsa per vincere Champions League 2017/2018. Real Madrid, Barcellona, Siviglia, Liverpool, Manchester City, Juventus, Roma e Bayern Monaco, queste le magnifiche otto che conosceranno il proprio avversario nei quarti di finale. Le partite di andata si giocheranno il 3-4 aprile, il ritorno il 10-11 aprile. Il sorteggio di oggi sarà completamente libero. E’ possibile che ci siano scontri tra squadre dello stesso paese e tra chi si sono già affrontati in questa edizione della competizione europea per club più prestigiosa. La qualità delle partecipanti è elevatissima, ci sono rappresentati tutti i più importanti campionato europei.

Sorteggio Champions League, le insidie per le italiane. 11 anni dopo ci sono due squadre italiane tra le migliori otto di Champions League. Juventus e Roma hanno emulato Milan e la stessa Roma del 2006/2007. In quell’edizione i giallorossi si fermarono ai quarti di finale contro il Manchester United, mentre i rossoneri arrivarono fino in fondo vincendo la settima Champions League della loro storia. L’avversario meno difficile sembra il Siviglia di Vincenzo Montella. Anche se gli andalusi hanno fatto fuori il Manchester United di Josè Mourinho negli ottavi. Da evitare il derby, oltre alle due spagnole. Real Madrid e Barcellona sono le favorite per la finale di Kiev, sempre che non si affrontino prima. Allegri e Di Francesco incrociano le dita, ma a questo punto è difficile incrociare avversari di basso livello. Anzi, impossibile.

Sorteggio Champions League, come seguirlo in tv

Sorteggio Champions League, mezzogiorno di fuoco. L’appuntamento è per le ore 12 a Nyon. Le magnifiche otto d’Europa conosceranno il loro destino all’ora di pranzo. L’evento sarò trasmesso in chiaro su Italia 1, con collegamento a partire dalle 11.45. L’accoppiamento dei quarti di finale sarà trasmesso anche su Mediaset Premium, sul canale Premium Sport. Un sorteggio attesissimo per capire come si divideranno le otto pretendenti al trono del Real Madrid. Gli uomini di Zidane sono la squadra da battere. I Blancos non subiscono un’eliminazione in Champions League dal maggio 2015, per mano della Juventus. Il Real si è vendicato nella finale di Cardiff. L’urna di Nyon potrebbe regalare un altro duello tra Allegri e Zizou. Chissà.

Sorteggio Champions League, le info per lo streaming

Sorteggio Champions League, come seguire l’evento su internet. Per coloro i quali non potranno seguire in tv il sorteggio di Nyon c’è anche la possibilità di seguirlo in streaming. Si può utilizzare il servizio Premium Play, attraverso pc, tablet e cellulari. Come detto sono due le squadre italiane. La Juventus è per il secondo anno consecutivo tra le prime otto. Nella passata stagione i bianconeri trovarono il Barcellona. 3-0 all’andata a Torino, 0-0 al Camp Nou. Gli uomini di Allegri poi trovarono il Monaco in semifinale, per poi arrendersi al Real Madrid nella finale di Cardiff. La Roma torna nei quarti di finale di Champions League dopo 10 anni. I giallorossi di Eusebio Di Francesco tenteranno di arrivare per la prima volta in semifinale, fatto mai avvenuto da quando la Coppa dei Campioni si chiama Champions League. Dopo l’apocalisse svedese è l’occasione buona per riportare in alto il nostro calcio. In bocca al lupo.