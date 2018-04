Real Madrid-Juventus, Alvino sfotte Marotta:”Alla fine vincono sempre i più forti”

Real Madrid-Juventus, Alvino sfotte i bianconeri. L’eliminazione all’ultimo respiro al Bernabeu della Juventus non poteva che scatenare una valanga di commenti. Particolarmente avvelenato quello di Carlo Alvino, giornalista-tifoso del Napoli:“Parlare di arbitri ? “Un’abitudine tipicamente italiana, a fine stagione i torti si compensano e vincono sempre i più forti”. Ops non lo dico io ma Marotta… ma si può sempre cambiare idea… o no?”, così su Twitter il giornalista Carlo Alvino ha ricordato le parole di Beppe Marotta ripetute in più occasioni dopo episodi a favore della Juve. Sui social si sono scatenati battibecchi e processi sul rigore concesso al Real Madrid che ha causato anche l’espulsione di Buffon. Certamente i bianconeri lasciano la Champions League con molto amaro in bocca. Soprattutto perché erano riusciti a riequilibrare lo 0-3 subito all’andata.

Alvino, a perdere è tutto il calcio italiano

Il commento di Alvino interpreta il pensiero comune dei tifosi del Napoli:”Quello che succede alle altre squadre in Italia, in Europa succede alla Juventus”. Ma a perdere è tutto il calcio italiano. Dopo l’apocalisse svedese che ha estromesso l’Italia dai Mondiali di Russia, due squadre in semifinale di Champions League sarebbe stato ossigeno puro. Ci sarà la Lazio in Europa League, che deve difendere il vantaggio contro il Salisburgo. Alvino avrà strappato un sorriso ai tifosi più rancorosi, ma anche i tifosi del Napoli dovrebbero inorgoglirsi per tenere testa ad una squadra che ha nettamente battuto il Real Madrid a domicilio. Intanto si avvicina Juventus-Napoli del prossimo 22 aprile, sperando che il clima non sia avvelenato ancor di più da commenti come quello di Alvino su Twitter.