Champions League: sorteggiati gli accoppiamenti del primo turno eliminatorio

Ieri a Nyon sono stati sorteggiati gli incontri del primo turno eliminatori della Champions League 2019-2020 che inizierà ufficialmente martedì 25 giugno con il turno preliminare che verrà coinvolte Feronikeli-Lincoln Red Imps e Tre Penne-Santa Coloma con le vincenti che si affronteranno il 28 giugno per il posto vacante che manca nel primo turno eliminatorio. Chi vincerà tra queste quattro squadre affronterà i gallesi dei The New Saints.

Essendo all’inizio di stagione ovviamente tutte le squadre che giocheranno questo primo turno, fanno parte delle Federazioni comprese tra il 20° e il 51°(eccetto il Liechtenstein) posto nel ranking UEFA. Tra i club più importanti impegnati, ci sono da menzionare gli scozzesi del Celtic Glasgow che saranno opposti ai bosniaci del Sarajevo, i serbi della Stella Rossa sorteggiati contro i lituani del Suduva, i bielorussi del Bate Borisov contro i polacchi del Piast Gliwice e il Rosenborg che fronteggeranno i nord irlandesi del Linfield.

I due match più interessanti di questo primo turno sono senza dubbio quelli che vedranno in campo Ludogorets-Ferencvaros e Astana-CFR Cluj. Ci sarà anche un tecnico italiano impegnato, ovvero Franco Lerda (ex di Pescara, Crotone, Torino, Lecce e Vicenza) che lunedì scorso ha firmato un contratto con gli albanesi del Partizani Tirana; la sua nuova squadra se la vedrà con gli azeri del Qarabag.

I match di andata si giocheranno il 9-10 luglio, quelli di ritorno il 16-17 luglio.

Champions League, gli incontri del primo turno eliminatorio

Nomme Kalju (EST) – Shkendija (MKD)

Suduva (LTU) – Stella Rossa (SRB)

Ararat-Armenia (ARM) – AIK (SWE)

Astana (KAZ) – CFR Cluj (ROU)

Ludogorets (BUL) – Ferencvaros (HUN)

Partizani (ALB) – Qarabag (AZE)

Slovan Bratislava (SVK) – Sutjeska (MNE)

Celtic (SCO) – Sarajevo (BIH)

Sheriff Tiraspol (MDA) – Saburtalo (GEO)

F91 Dudelange (LUX) – Valletta (MLT)

Linfield (NIR) – Rosenborg (NOR)

Valur Reykjavík (ISL) – Maribor (SVN)

Dundalk (IRL) – Riga (LVA)

The New Saints (WAL) – [vincente Feronikeli-Lincoln]-[vincente Tre Penne-Santa Coloma]

HJK Helsinki (FIN) – HB Torshavn (FRO)

BATE Borisov (BLR) – Piast Gliwice (POL)