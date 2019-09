Napoli-Liverpool: diretta tv e streaming, dove vedere Champions League oggi 17 settembre

Questa sera alle ore 21 allo stadio San Paolo si affronteranno Napoli-Liverpool, match valido per la prima giornata del girone E della Champions League.

Napoli-Liverpool, presentazione del match

Il match odierno è la fotocopia di quello della stagione scorsa quando le due squadre si incontrarono nel girone C dove al San Paolo i partenopei ebbero la meglio per 1-0 con rete decisiva al 90′ di Insigne; poi nell’ultima giornata ad Anfield Road i Reds con lo stesso risultato appaiarono i campani in classifica e superarli in virtù delle reti complessive fatte (stessa differenza reti ma 9 a 7 i gol per gli inglesi).

La squadra di Carlo Ancelotti in campionato ha ottenuto due vittorie (Fiorentina e Sampdoria) e una sconfitta (Juventus) e domenica prossima sarà attesa nella trasferta di Lecce; la formazione di Jurgen Klopp che lo scorso 1 giugno si è laureata campione d’Europa dopo 14 anni di astinenza, grazie alla vittoria in finale contro i connazionali del Tottenham, ha iniziato ottimamente la Premier League con cinque vittorie in altrettanti incontri e guida la classifica con cinque punti sulla seconda (il Manchester City). Nella prossima giornata big match a Stamford Bridge contro il Chelsea.

Ricordiamo che c’è un altro precedente a Napoli tra le due squadre e risale alla fase a girone dell’Europa League 2010-11 con risultato finale di 0-0. Alla fine sia Reds che partenopei si qualificarono alla fase successiva rispettivamente prima e seconda del raggruppamento.

Una statistica importante è che una squadra campione in carica non perde la gara d’esordio in Champions League dalla stagione 1994/95 quando il Milan perse contro l’Ajax (2-o ad Amsterdam).

La gara sarà arbitrata dal tedesco Felix Brych che ha diretto per tre volte gli azzurri: Napoli-Benfica 4-2 2016/17, Chelsea-Napoli 4-1 2011/12, Napoli-Man City 2-4 2017/18.

Napoli-Chelsea, probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Llorente.

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mané.

Napoli-Liverpool dove vedere il match

Il match tra Napoli-Liverpool in programma allo stadio San Paolo alle ore 21 sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky), con diretta a partire dalle ore 20.55.

La telecronaca del match sarà affidata a Fabio Caressa con il commento tecnico del ex calciatore Giuseppe Bergomi. Alle ore 20 e poi alle 23 ampio pre e post partita in studio con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti.

Il match sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 con collegamento a partire dalle ore 20.50 con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico dell’ex calciatore Aldo Serena. Alle ore 19.45 su Canale 20 “Pressing Champions League anteprima” con l’avvicinamento al calcio d’inizio con Giorgia Rossi, Christian Vieri e gli inviati Francesca Benvenuti e Alessio Conti.

Napoli-Liverpool, diretta streaming

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Lo streaming gratuito sarà visibile sul sito www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).