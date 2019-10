Ajax-Chelsea: streaming e diretta tv, dove vedere Champions League oggi 23 ottobre

Questa sera alle ore 18.55 all’Amsterdam Arena, di disputerà Ajax-Chelsea match di Champions League valido per la terza giornata del girone H.

Ajax-Chelsea, presentazione del match

Sarà un incontro molto importante soprattutto per i londinesi che dopo la battuta d’arresto casalinga all’esordio contro il Valencia per 1-0, sono riusciti nel turno successivo a raddrizzare la classifica andando a vincere sul campo del Lille per 2-1 ottenendo così i primi tre punti che in questo momento valgono il secondo posto in coabitazione proprio con gli spagnoli. Gli olandesi invece si trovano a punteggio pieno grazie ai successi ottenuti in casa contro il Lille sul campo della Valencia, entrambe per 3-0. Dunque continua il momento magico per la squadra di Erik ten Hag che anche in campionato veleggia al primo posto a +3 sul Psv Eindhoven con 26 punti in dieci giornate frutto di otto vittorie e due pareggi con il miglior attacco e la miglior difesa dell’Eredivisie.

I Blues del neo tecnico Frank Lampard dopo un inizio difficoltoso con la sconfitta nella Supercoppa Europea ai calci di rigore contro i connazionali del Liverpool e i solo otto punti in sei match di Premier League, in quest’ultimo periodo ha cambiato rotta perchè oltre al successo di Lille c’è stato il passaggio del turno in Carabao Cup e tre vittorie consecutive in campionato che hanno permesso alla squadra inglese di portarsi al terzo posto insieme al Leicester con 17 punti a solo due punti dal Manchester City che ne ha 19.

Quello di stasera sarà un match inedito visto che le due squadre non si sono mai affrontate; l’arbitro della gara sarà il romeno Ovidiu Alin Haţegan.

Ajax-Chelsea, probabili formazioni

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Promes, Martinez; Ziyech, Tadic, Neres.

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Alonso; Kanté, Jorginho; Willian, Mount, Hudson-Odoi; Abraham.

Ajax-Chelsea, dove vedere il match

Il match tra Ajax-Chelsea in programma all’Amsterdam Arena di alle ore 18.55 sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Football HD (canale 203 del decoder Sky) Sky Sport HD (canale 252), con diretta a partire dalle ore 18.50. La telecronaca della gara sarà affidata a Nicola Roggero.

Inoltre alle ore 18 e poi alle 23 ampio pre e post partita di tutti i match in programma con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti nello studio condotto anche per questa stagione da Ilaria D’Amico e suoi ospiti.

Ajax-Chelsea, diretta streaming

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match di Amsterdam sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.