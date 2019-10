Galatasaray-Real Madrid: streaming e diretta tv, dove vedere Champions League oggi 22 ottobre

Questa sera alle ore 21 alla Turk Telekom Arena di Istanbul, si giocherà Galatasaray-Real Madrid, terza giornata della fase a gironi della Champions League.

Galatasaray-Real Madrid, presentazione del match

Il match odierno valido per il girone A potrebbe essere quasi decisivo, visto che le due squadre attualmente sono all’ultimo posto con un punto dopo due gare, ma il Bruges secondo con due punti alla stessa ora ospiterà il Psg che comanda con sei punti e dunque chi riuscirà a prevalere molto probabilmente balzerà al secondo posto.

Gli spagnoli sono la vera delusione della competizione visto che all’esordio hanno perso nettamente per 3-0 al Parco dei Principi contro la squadra parigina e soprattutto nel turno precedente non è andato oltre il pareggio per 2-2 al Santiago Bernabeu contro il Bruges che oltretutto che nel primo tempo conduceva per 2-0. Anche in campionato i blancos vengono da una sconfitta di misura (1-0) sul campo del Maiorca impelagato nella lotta per non retrocedere, e questo risultato ha messo sulla graticola il tecnico Zinedine Zidane che se dovesse perdere anche stasera rischia la panchina con Josè Mourinho in pole position per l’eventuale successione. Ricordiamo che nella Liga i madrileni sono al secondo posto con 18 punti ad un punto di distanza dalla capolista Barcellona.

Queste le parole dell’allenatore francese a riguardo: “Sono qui da 18 anni e so come funziona questo club. Non posso impedire alla gente di parlare, posso solo dire che sto coi miei giocatori, che non è il momento di puntare il dito contro i singoli ma solo di compattarci e provare a vincere. Sono sicuro che ce la faremo. Poi al prossimo passo falso la storia ricomincerà, il calcio non ha memoria“.

Lunga la lista degli indisponibili: Nacho, Asensio, Modric, Lucas, Bale e Mariano.

Il Galatasaray allenato da Fatih Terim, sta disputando una stagione in chiaroscuro perchè in Champions League ha ottenuto un punto in due match dove non ancora è riuscita a segnare visto lo 0-0 all’esordio in casa del Bruges, e la sconfitta interna per 1-0 contro il Psg, ma anche in campionato le cose non vanno molto bene con 13 punti in otto incontri che attualmente vale una scadente sesto posto che per la squadra di Istanbul non può certo andare bene visto che solamente cinque mesi festeggiavano il titolo nazionale. Nell’ultima gara giocata venerdì scorso i giallorossi hanno battuto a fatica 3-2 il Sivasspor con quest’ultimi che hanno giocato in dieci per quasi tutta la ripresa. L’unico giocatore in dubbio è il colombiano Falcao che risente ancora di un problema al tendine d’Achille.

Il match di questa sera sarà l’italiano Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti di Lorenzo Manganelli di Montevarchi (Arezzo) e Alessandro Giallatini di Roma con quarto uomo Daniele Doveri di Roma. Al VAR Michael Fabbri di Ravenna e Davide Massa di Imperia.

Galatasaray-Real Madrid, probabili formazioni

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Nzonzi, Seri; Feghouli, Belhanda, Babel; Andone.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Rodriguez; Valverde; Isco, Hazard, Benzema.

Galatasaray-Real Madrid, dove vedere il match

Il match tra Galatasaray-Real Madrid in programma alla Turk Telekom Arena di Istanbul alle ore 21 sarà visibile su Sky il cui canale di riferimento sarà Sky Sport HD (canale 255 del decoder Sky), con diretta a partire dalle ore 20.55. La telecronaca della gara sarà affidata ad Antonio Nucera.

Inoltre alle ore 18 e poi alle 23 ampio pre e post partita di tutti i match in programma con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti nello studio condotto anche per questa stagione da Ilaria D’Amico e suoi tanti ospiti.

Galatasaray-Real Madrid, diretta streaming

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match di Istanbul sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.