Juventus Lokomotiv Mosca streaming gratis: dove vedere la gara in diretta live

Juventus Lokomotiv Mosca è una gara valevole per il terzo turno del gruppo D di Champions League. Si affrontano due squadre che hanno iniziato bene il proprio cammino europeo con la Juventus, prima nel proprio girone, che con una vittoria, potrebbe compiere un passo importante verso la qualificazione alla fase finale. Maurizio Sarri, dall’alto della sua esperienza pluriennale, ha messo in guardia i suoi da una Lokomotiv Mosca che tutti consideravano la squadra materasso nel girone e che, invece, è riuscita a superare il Bayer Leverkusen con un perentorio 4-1. Per ciò che riguarda i probabili undici in campo, la Juventus dovrebbe scendere con Szceszny in porta; Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni, De Ligt e Bonucci al centro; la mediana a tre dovrebbe essere costituita da Matuidi a sinistra, Pjanic in cabina di regia e Khedira sul centro destra. In attacco Bernardeschi dovrebbe agire dietro alle due punte, con Sarri che deve sciogliere l’ultimo dubbio tra Higuain e Dybala con uno dei due che dovrebbe fare coppia con Cristiano Ronaldo. Semin cambia assetto per la propria Lokomotiv, schierando un 4-1-4-1 con Guilherme in porta, Ignatjev, l’ex Howedes, Corluka e Idowu in difesa; Murillo dietro la linea mediana composta da Miranchuk, Barinov, Krychowiak e Joao Mario; in attacco, l’unica punta sarà Eder.

Juventus Lokomotiv Mosca streaming gratis e diretta live: dove vedere la gara in diretta e online

Juventus Lokomotiv Mosca avrà inizio questa sera alle ore 20:45. La diretta televisiva del match sarà offerta da Sky Sport, mentre lo streaming – no streaming illegale – Hesgoal, Vipleague, Socceron, Rojadirecta – sarà fruibile attraverso l’app SkyGo disponibile mediante tablet, pc e smartphone.

Juventus Lokomotiv Mosca streaming gratis e probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain. Allenatore: Maurizio Sarri

LOKOMOTIV MOSCA (4-1-4-1): Guilherme; Ignajtev, Howedes, Corluks, Idowu; Murillo; Miranchuk, Barinov, Krychowiak, Joao Mario; Eder. Allenatore: Jurij Semin