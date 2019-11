Chelsea-Ajax: streaming e diretta tv, dove vedere Champions League oggi 5 novembre

Questa sera alle ore 21 allo stadio Stamford Bridge di Londra, si sfideranno Chelsea-Ajax, match di Champions League valido per la quarta giornata del girone H.

Chelsea-Ajax, presentazione del match

La sfida odierna tra Blues e Lancieri sarà di fondamentale importanza con le due squadre che occupano il primo posto del raggruppamento con sei punti, ma gli spagnoli del Valencia con quattro potrebbero approfittare del turno casalingo contro il Lille (fanalino di coda con un solo punto) e dunque sorpassare al secondo posto chi perderà il match di stasera o agganciare ambedue in caso di pareggio.

Il Chelsea di Frank Lampard dopo un inizio difficile si sta riprendendo alla grande sia in Premier League,con il terzo posto in coabitazione con il Leicester, sia in Europa che l’aveva visto soccombere all’esordio casalingo contro gli spagnoli ma rifarsi immediatamente con le due vittorie in trasferta contro Lille e proprio Ajax.

L’unico intoppo in queste ultime settimane per i londinesi è stata la sconfitta in casa contro il Manchester Utd negli ottavi di Coppa di Lega che ha sancito l’eliminazione, ma per il resto ci sono state otto vittorie in altrettante gare dove Pulisic e Abraham sono i giocatori più in forma con quest’ultimo vice capocannoniere del campionato con nove reti, uno in meno di Vardy del Leicester. I due giocatori sono stati tra l’altro protagonisti con una rete ciascuno, nella vittoria per 2-1 a Watford sabato scorso.

La squadra olandese di mister Erik ten Hag in Champions League si è complicata la vita perdendo due settimane fa proprio contro il Chelsea per 1-0 rischiando ora di farsi risucchiare per la qualificazione agli ottavi di finale; la trasferta di oggi e quella del 27 novembre sul campo del Lille saranno presumibilmente decisive, prima di incontrare il Valencia ad Amsterdam nell’ultimo turno.

I lancieri comunque sono in ottima forma dove stanno dominando l’Eredivisie con 32 punti in dodici giornate (dieci vittorie e due pareggi) e sei punti di vantaggio sulla seconda (AZ Alkmaar) e con un attacco capace di segnare ben 39 reti (più di tre reti a gara); nell’ultimo match disputato venerdì scorso bella vittoria per 4-2 sul campo dello Zwolle grazie alle doppiette di Promes e Neres.

Sarà il primo scontro diretto in terra londinese tra le due formazioni che saranno arbitrate da Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli di Parma e Giorgio Peretti di Verona quarto uomo Maurizio Mariani di Roma. Al VAR ci sarà Paolo Valeri di Roma, mentre AVAR Ciro Carbone di Napoli.

Chelsea-Ajax, probabili formazioni

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Alonso; Kovacic, Jorginho; Willian, Mount, Pulisic; Abraham.

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Promes, Martinez; Ziyech, Tadic, Neres.

Chelsea-Ajax, dove vedere il match

Il match tra Chelsea-Ajax in programma a Stamford Bridge con calcio d’inizio alle ore 21 Sky Sport HD (canale 255 del decoder Sky), con diretta a partire dalle ore 20.55. La telecronaca della gara sarà affidata a Nicola Roggero. L’incontro potrà essere seguito anche tramite “Diretta gol” su Sky Sport HD (canale 251) con Paolo Ciarravano.

Inoltre alle ore 23 ampio post partita di tutti i match in programma con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti nello studio condotto anche per questa stagione da Ilaria D’Amico e i suoi ospiti.

Chelsea-Ajax, diretta streaming

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match di Londra sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.