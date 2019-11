Liverpool-Napoli probabili formazioni: Ancelotti sceglie la coppia Mertens-Insigne

Liverpool-Napoli probabili formazioni: Ancelotti si affida a Mertens-Insigne?

Sfida si prestigio ad Anfield sove andrà in scena un Liverpool-Napoli valevole per il primato nel gruppo E di Champions League. I ragazzi di Carlo Ancelotti sono chiamati ad un pronto riscatto dopo un periodo difficile che, il recente pareggio contro il Milan a San Siro, ha soltanto contribuito parzialmente a lenire. Quali potrebbero essere le scelte del mister partenopeo in vista del fondamentale match in programma domani sera in Inghilterra? In difesa ci dovrebbero essere pochi dubbi, con Meret in porta; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj in difesa; centrocampo con Callejon, Allan, Ruiz e Zielinski; mentre in attacco dovrebbe esserci spazio per la coppia Mertens–Insigne con Lozano relegato in panchina.

Klopp dovrebbe invece affidarsi all’undici di fiducia per una sfida che il tecnico tedesco vorrá vincere a tutti i costi al fine di consolidare il proprio primato in classifica. In porta dovrebbe piazzarsi Allison; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson in difesa; Fabinho, Henderson, Wijnaldum a centrocampo; tridente d’attacco formato da Salah, Manè e Firmino.

Liverpool-Napoli probabili formazioni e streaming gratis: dove vedere.la gara in diretta live

Per informazioni circa lo streaming e la diretta tv di Liverpool-Napoli vi basterà cliccare su questo link.

Liverpool-Napoli probabili formazioni: le scelte dei due allenatori

LIVERPOOL (4-3-3): Allison; Alexander Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Manè, Firmino. Allenatore: Jurgen Klopp

NAPOLI (4-4-2) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Zuelinski; Mertens, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti