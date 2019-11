Liverpool-Napoli streaming gratis e diretta live: dove vedere il match di Champions League mercoledí 27 novembre

Liverpool-Napoli streaming gratis e diretta live: la presentazione del match

Liverpool-Napoli è gara valevole per la quinta giornata del gruppo E di Champions League. Gli azzurri di Carlo Ancelotti sono secondi con 8 punti alle spalle proprio dei reds, primi con 9. Sfida per un ipotetico primato dunque, ma che, in caso di sconfitta, potrebbe complicare un po’ il discorso qualificazione per ció che riguarda i partenopei. All’andata il Napoli riuscí ad imporsi con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Mertens e Llorente. Ripetere il risultato di prestigio, soprattutto in quel di Anfield, sarà difficile ma non impossibile, anche se gli azzurri sono chiamati a una grande reazione dopo un periodo parecchio tribolato in cui i risultati stentano ad arrivare.

In caso di vittoria, la qualificazione del Napoli sarà matematica, cosí come accadrà se il Salisburgo non dovesse battere il Genk nell’altra sfida del girone. In caso contrario, tutto si deciderà durante l’ultimo turno in programma tra due settimane. La gara verrà diretta dallo spagnolo Del Cerro.

Liverpool-Napoli streaming gratis e diretta live: le probabili formazioni

Per informazioni circa le probabili formazioni di Liverpool-Napoli vi basterá cliccare su questo link

Liverpool-Napoli streaming gratis e diretta live: dove vedere il match in diretta

Liverpool-Napoli, match del gruppo E di Champions League, in programma mercoledí 27 novembre a partire dalle ore 21:00, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Uno. Lo streaming sarà garantito dall’app Skygo, disponibile attraverso Smartphone, Smart Tv, Pc e tablet.