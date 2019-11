Tottenham-Olympiakos: streaming e diretta tv, dove vedere Champions League oggi 26 novembre

Questa sera alle ore 21 al Tottenham Hotspur Stadium si giocherà Tottenham-Olympiakos, match valido per la quinta giornata del girone B della Champions League.

Tottenham-Olympiakos, presentazione del match

La squadra inglese dalla scorsa settimana presenta la grande novità in panchina con l’ingaggio dello Special One Josè Mourinho che ha preso il posto dell’esonerato Mauricio Pochettino che dopo cinque anni sulla panchina degli Spurs, ha pagato una stagione cominciata negativamente con i soli 14 punti in dodici match conquistati, senza dimenticare la clamorosa eliminazione ai sedicesimi di finale ai calci di rigore della Carabao Cup per mano del Colchester Utd, squadra League Two (quarta divisione inglese). L’allenatore portoghese dovrà addrizzare una situazione che si è messa male e bisogna dire che l’esordio è stato positivo visto che sabato la sua nuova squadra è riuscita a vincere in trasferta uno dei tanti derby londinesi di Premier League, in questo caso sul campo del West Ham per 3-2, dopo essere stato in vantaggio per 3-0; i punti di distacco dal quarto posto occupato dal Chelsea sono nove, ma la stagione è lunga e dunque il Tottenham ha tutto il tempo per recuperare.

Per quanto riguarda la situazione del girone B della Champions League, gli inglesi sono ad un passo dalla qualificazione come secondi avendo conquistato sette punti, contro i tre della Stella Rossa e uno dell’Olympiakos ormai fuori gioco almeno per il secondo posto. Dunque un successo questa sera darebbe la certezza matematica del passaggio del turno prima di andare a giocare a Monaco di Baviera contro il Bayern Monaco all’ultima giornata, tedeschi che con dodici punti si apprestano a vincere il raggruppamento.

La squadra del Pireo dell’allenatore lusitano Pedro Martins con un solo punto nel carniere può aspirare al massimo al terzo posto che vorrebbe dire qualificazione ai sedicesimi di Europa League, e probabilmente si deciderà tutto all’ultimo turno quando i greci ospiteranno la Stella Rossa. L’unico pareggio conquistato è stato proprio contro la squadra inglese alla prima giornata quando il risultato finale fu di 2-2 con l’Olympiakos capace di recuperare il doppio svantaggio grazie alle reti della ripresa di Podence e Valbuena.

L’unico precedente in terra d’Albione si è giocato nel lontano 1972 in Coppa Uefa con vittoria inglese per 4-0, mentre gli ellenici negli dodici match giocati in Champions League hanno conquistato solamente due pareggi (uno è quello dell’andata).

Tottenham-Olympiakos, probabili formazioni

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Winks, Ndombele; Lucas, Alli, Son; Kane

Olympiacos (4-4-2): Sà; Elabdellaoui, Meriah, Cissé, Tsimikas; Guilherme, Bouchalakis, Masouras, Valbuena; Podence, Guerrero.

Tottenham-Olympiakos, diretta tv

Il match tra Tottenham-Olympiakos in programma questa sera con calcio d’inizio alle ore 21 Sky Sport HD (canale 256 del decoder Sky), con diretta a partire dalle ore 20.55. La telecronaca della gara sarà affidata a Paolo Ciarravano. L’incontro potrà essere seguito anche tramite “Diretta gol” su Sky Sport HD (canale 251) con Geri De Rosa.

Inoltre alle ore 23 ampio post partita di tutti i match in programma con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti nello studio condotto anche per questa stagione da Ilaria D’Amico e i suoi ospiti.

Tottenham-Olympiakos, diretta streaming

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match di Londra sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.