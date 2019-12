Bayer Leverkusen-Juventus: streaming e diretta tv, dove vedere Champions League oggi 11 dicembre

Questa sera alle ore 21 alla BayArena si sfideranno Bayer Leverkusen-Juventus, match valevole per la sesta giornata del girone D della Champions League.

Bayern Leverkusen-Juventus, presentazione del match

Il match di questa sera sarà importante solamente per la formazione tedesca che è ancora in corsa per il secondo posto anche se le possibilità di passaggio del turno sono esigue, visto che la formazione di mister Peter Bosz oltre a vincere contro i bianconeri già certi del primo posto con undici punti, dovrà sperare che l’Atletico Madrid non vinca in casa contro la Lokomotiv Mosca però ormai fuori da tutto. Questo perchè i padroni di casa si trovano al terzo posto con sei punti, mentre i colchoneros ne hanno sette e hanno dunque il destino nelle proprie mani.

Il Bayer viene da un ottimo momento con due vittorie consecutive in Bundesliga, prima in casa dei campioni di Germania del Bayern Monaco per 2-1 (doppietta di Bailey)e poi domenica scorsa con lo stesso risultato ha sconfitto in casa lo Schalke 04 (doppietta di Alario); sei punti molto importanti che hanno portato il club delle aspirine al quarto posto con 25 punti e a -6 dalla capolista Borussia Monchengladbach.

La Juventus di Maurizio Sarri è in un periodo non molto positivo con il pareggio 2-2 all’Allianz Stadium contro il Sassuolo, e la sconfitta (la prima in stagione) per 3-1 sul campo della Lazio, la squadra più in forma del campionato che si è portata a solamente tre punti dai bianconeri che ora si trovano sempre al secondo posto ma con due punti in meno dell’Inter capolista. La gara di oggi che conterà solamente dal punto di vista statistico (anche un risultato positivo porterebbe altri soldi nelle casse della società), servirà all’allenatore toscano a testare chi fino a questo momento ha giocato poco come Danilo, Demiral, Rugani, Ramsey e Rabiot.

In terra tedesca c’è solamente un precedente risalente alla seconda fase a gironi dell’edizione 2001-02 della Champions League dove il Bayer vinse per 3-1 con un rigore trasformato dal portiere Hans-Jorg Butt e le reti di Thomas Brdaric e Marko Babic, arrivando prima nel raggruppamento e poi addirittura in finale persa contro il Real Madrid, mentre la Juventus giunse ultima ed eliminata.

L’arbitro del match sarà il francese Bastien, coadiuvato dagli assistenti Zakrani e Haquette, quarto uomo Abed, con Buquet al VAR e Delerue all’AVAR.

Bayer Leverkusen-Juventus, diretta tv

Il match tra Tottenham-Olympiakos in programma questa sera con calcio d’inizio sarà visibile alle ore 21 su Sky Sport Uno HD (canale 251 del decoder Sky e 472 e 482 digitale terrestre) e su Sky Sport HD (ch.252) con diretta a partire dalle ore 20.55. La telecronaca della gara sarà affidata ad Andrea Marinozzi e il commento tecnico dell’ex calciatore Giancarlo Marocchi, mentre a bordocampo sarà presente Giovanni Guardalà.

L’incontro potrà essere seguito anche tramite “Diretta gol” su Sky Sport HD (canale 251) con Maurizio Compagnoni; inoltre alle ore 23 ampio post partita di tutti i match in programma con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti nello studio condotto anche per questa stagione da Ilaria D’Amico e i suoi ospiti.

Bayer Leverkusen-Juventus, diretta streaming

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match della BayArena sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.