Champions League, ottavi di finale: le possibili avversarie di Juventus, Napoli e Atalanta

FONTE: https://sport.sky.it/calcio/champions-league/2019/12/12/sorteggi-champions-possibili-avversarie-juve-napoli-atalanta

Per i sorteggi di Champions le squadre devono aspettare Lunedì 16. Calcolando che negli ottavi non si possono affrontare square di una stessa nazionalità, possiamo in linea di massima calcolare le squadre avversarie delle italiane.

La Juventus può trovarsi di fronte: Chelsea, Real Madrid, Lione, Borussia Dortmund e Tottenham.

L’Atalanta puo trovarsi di fronte: Valencia, Barcellona o Manchester City. Più tardi Liverpool, Bayern Monaco, PSG, e lipsia.

E il Napoli potrebbe incontrare anche lui il il Barcellona o Manchester. Più tardi il Valencia, il PSG, Bayern Monaco e Lipsia.

Di queste squadre: PSG, Juventus,

Bayer Monaco, Manchester City, Barcellona, Liverpool, Lipsia e Valencia si presentano come teste di serie, dei propi gironi. Atalanta, Napoli, Real Madrid, Tottenham, Lione, Chelsea, Dorussia Dortmund si presentano come seconde classificate. Per le tre squadre italiane si prevedono gironi difficili ma non impossibili da superare. La forza delle squadre italiane è sempre stato di mettere il cuore in ogni partita, e sono convinta che è proprio quello che faranno o almeno lotteranno fino alla fine.