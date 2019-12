Inter-Barcellona, precedenti e statistiche: bilancio in perfetto equilibrio

Questa sera alle ore 21 allo stadio Meazza di Milano grande match tra Inter-Barcellona con i nerazzurri di Antonio Conte che con una vittoria sarebbero certi del secondo posto e quindi della qualificazione agli ottavi di finale. mentre la formazione di Ernesto Valverde è aritmeticamente prima. Ora andiamo a vedere i precedenti delle gare giocate in terra milanese nelle coppe europee.

Inter-Barcellona, precedenti e statistiche

Sono sei i precedenti tra le due squadre e il bilancio è in perfetta parità con una vittoria per parte, quattro pareggi e sette reti segnate da entrambe; la vittoria dei catalani è arrivata nel primo incontro disputato a Milano nel lontano 1959 quando vinsero per 4-2 nel ritorno dei quarti di finale della Coppa delle Fiere (competizione poi vinta proprio dai blaugrana); il successo nerazzurro è stato il famoso 3-1 della semifinale di andata della Champions League 2009-10, l’anno del triplete sotto la guida del tecnico portoghese Josè Mourinho.

Il primo pareggio è avvenuto nel ritorno della Coppa delle Fiere 1969-70 per 1-1 con qualificazione interista dopo l’1-1 in terra spagnola; il secondo (0-0) nella seconda fase a gironi della Champions League 2002-03 con le due squadre che si qualificarono ai quarti di finale; mentre il terzo ed ultimo pareggio (1-1) c’è stato la scorsa stagione nel girone di qualificazione che vide alla fine il primo posto del Barcellona e il terzo dell’Inter che si accontentò di andare in Europa League.

Il dato statistico positivo per la squadra per i nerazzurri è che in dodici match giocati al Meazza in Champions League/Coppa Campioni contro squadre iberiche, non è arrivata nemmeno una sconfitta con sei vittorie e altrettanti pareggi.

Inter-Barcellona, designazione arbitrale

L’arbitro designato a dirigere l’incontro di questa sera è l’olandese Björn Kuipers, coadiuvato dagli assistenti Sander Van Roekel ed Erwin Zeinstra, quarto uomo ​​​​​​​Serdar Gözübüyük, mentre al VAR ci saranno Pol Van Boekel e Dennis Higler.

Per il fischietto orange prima direzione con l’Inter, mentre con il Barcellona sono nove i precedenti con quattro successi, quattro pareggi e una sconfitta.