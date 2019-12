Sorteggio Champions League streaming gratis e diretta live ottavi di finale: dove seguire l’evento, 16 dicembre

Sorteggio Champions League streaming gratis e diretta live ottavi di finale: le possibilio avversarie di Juventus, Napoli e Atalanta

L’attesa è quasi finita: domani, a Nyon, alle ore 12:00, avranno luogo i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League: Juventus, Napoli e Atalanta sono pronte a conoscere il proprio destino e a prepararsi in vista della fase ad eliminazione diretta che avrà inizio il 18 e 19 febbraio con le gare di andata dei primi quattro incontri (gli altri quattro saranno in programma il 25 e il 26 dello stesso mese), e il 10-11 marzo con le gare di ritorno (le altre, sempre il 17 e il 18 dello stesso mese). Tra le italiane, solo la Juventus giunge al sorteggio da testa di serie, ma non per questo avrà vita più facile visto che in seconda fascia ci sono squadre quotate come Borussia Dortmund, Chelsea e Tottenham, senza contare lo “spauracchio” Real Madrid, squadra assolutamente da evitare per gli uomini di Maurizio Sarri. Ricordiamo che non possono incrociarsi squadre facenti parte di una stessa Nazione, nè possono incrociarsi team qualificati nello stesso girone. Per questa ragione, la Juventus non può pescare l’Atletico Madrid, così come Napoli e Atalanta non possono pescare rispettivamente Liverpool e Manchester City. L’insidia maggiore, per entrambe le squadre, è sicuramente il Barcellona di Valverde. Occhio anche, in ottica Napoli, allo stesso City, al Psg e al Bayern Monaco, con il Lipsia che potrebbe rappresentare una “mina vagante”. Stessi pericoli per la Dea che, al posto del City, come annunciato in precedenza, potrebbe trovare sulla propria strada il Liverpool. L’avversario più “morbido” per entrambe sarebbe sicuramente il Valencia, mentre la Juventus potrebbe avere vita faciile contro il Lione.

Sorteggio Champions League streaming gratis e diretta live ottavi di finale: la suddivisione in fasce

Le sedici squadre qualificate saranno suddivise in due fasce in base alla posizione ottenuta nel raggruppamento. I meccanismi principali del sorteggio sono stati illustrati in precedenza, andiamo ora a scoprire quale sia la composizione delle due fasce, e quale l’avversario più pericoloso e quello più abbordabile per le tre italiane coinvolte:

Urna uno (prime classificate):

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Barcellona

JUVENTUS

Lipsia

Liverpool

Manchester City

Valencia

(squadra da evitare per Atalanta e Napoli: Barcellona. Sorteggio auspicabile: Valencia)

Urna due (seconde classificate):

Real Madrid

NAPOLI

ATALANTA

Lione

Chelsea

Tottenham

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

(Squadra da evitare per la Juventus: Real Madrid. Sorteggio auspicabile: Lione).

Sorteggio Champions League streaming gratis e diretta live ottavi di finale: dove vedere l’evento, 16 dicembre

Il sorteggio degli ottavi di Champions League sarà trasmesso in diretta, domani, a partire dalle 12:00, su Canale 20 (sul 20 del digitale terrestre) e Sky. Lo streaming sarà garantito dall’app Skygo.