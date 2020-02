Biglietti Napoli-Barcellona: sold out in meno di 5 ore

Cresce l’attesa a Napoli per l’arrivo del Barcellona di Leo Messi al San Paolo: questa mattina alle 10 è stata aperta la vendita libera per i biglietti del match Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 25 febbraio. Nonostante le varie proteste per i prezzi, ritenuti troppo cari (si parte dai 70€ delle curve fino ad arrivare ai 250€ della Tribuna Posillipo), i biglietti sono stati polverizzati in pochissime ore.

Biglietti Napoli-Barcellona: Curva B esaurita in 30 minuti

I tifosi napoletani hanno sostato sin dalle prime ore del mattino dinanzi le biglietterie per potersi accaparrare un biglietto per una delle partite più importanti dell’era De Laurentiis. In poco più di 30 minuti dall’apertura della vendita, era già impossibile trovare un biglietto per il settore superiore della Curva B e, poche ore dopo, anche il settore superiore della Curva A è terminato. Per chi ancora non avesse comprato il proprio ticket e avesse voglia di acquistarne uno per il big match del San Paolo, sono rimasti disponibili pochissimi tagliandi nel settore dei Distinti e in Tribuna. La passione dei napoletani, la vittoria ritrovata dalla banda di Gattuso, il ritorno in curva dei gruppi organizzati e l’occasione di poter vedere il campione Leo Messi da vicino hanno contribuito a riempire lo stadio in tempi record: in meno di 5 ore sono terminati (quasi) tutti i tagliandi disponibili.