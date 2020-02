Alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu si giocherà il match tra Real Madrid-Manchester City, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Andiamo a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni tra le due formazioni.

Il Real Madrid del tecnico Zinedine Zidane che giocando davanti al proprio pubblico dovrà cercare di vincere la gara, dovrebbe scendere in campo con Courtois in porta, la linea difensiva formata da destra a sinistra con Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Mendy; mentre il quartetto di centrocampo Modric, Valverde, Casemiro e Kroos, infine il i due attaccanti saranno Benzema e Vinicius con Bale che presumibilmente partirà dalla panchina.

Due gli assenti: ovvero Asensio (affaticamento) e il belga Hazard che nell’ultima gara di Liga ha riportato una microfrattura al perone che lo costringerà ad un stop di almeno due mesi. Nessun diffidato tra le Merengues.

Il Manchester City di mister Pep Guardiola dovrebbe giocare dal primo minuto con Ederson tra i pali, in difesa i centrali Fernandinho e Laporte, mentre come terzini Walker e Zinchenko, mentre in mezzo al campo insieme all’insostituibile De Bruyne ecco Rodri e Gundogan, il trio offensivo (Sterling in dubbio) invece sarà formato da Mahrez, Aguero, Bernardo Silva. Un solo indisponibile, il tedesco Sanè fermo per un affaticamento.

Un solo giocatore diffidato per i Citizens ed è Mendy del Manchester City, che però partirà dalla

panchina.

Per la presentazione del match ed avere tutte le informazioni sul dove seguirla in diretta tv e streaming, basta cliccare questo link.

Real Madrid-Manchester City, le probabili formazioni

Real Madrid (4-4-2): Courtois: Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Valverde, Casemiro, Kroos; Vinicius Junior, Benzema.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Aguero, Bernardo Silva.