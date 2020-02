Real Madrid-Manchester City: streaming e diretta tv, dove vedere Champions League oggi 26 febbraio

Questa sera alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu Real Madrid-Manchester City si sfideranno nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League.

Real Madrid-Manchester City, presentazione del match

Le Merengues, che in campionato hanno subito il sorpasso dal Barcellona nell’ultimo turno a causa della sconfitta inaspettata sul campo del Levante per 1-0, si presentano a questa sfida dopo il secondo posto ottenuto con 11 punti nel girone A dietro i francesi del Psg qualificandosi così per la 23.a stagione consecutiva agli ottavi di finale, striscia cominciata dalla stagione 1997-98. Un altro record incredibile è che la formazione madrilena ha segnato almeno una rete nelle ultime ventitrè partite casalinghe e per trovare l’ultima partita senza reti al Santiago Bernabeu bisogna tornare alle semifinale 2010-11 quando il Barcellona guarda caso di Pep Guardiola vinse per 2-0.

Dunque per il Manchester City del tecnico iberico sarà un banco di prova molto difficile da superare; i Citizens nella prima fase hanno vinto il proprio raggruppamento con 14 punti davanti all’Atalanta e terminando imbattuti. Questa per la squadra inglese potrebbe essere la stagione buona per provare ad alzare per la prima volta il trofeo dalla grandi orecchie, visto anche la distanza abissale dal Liverpool in Premier League (-22 ad undici turni dalla fine) ormai incolmabile. Il City ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di Champions League per la settima stagione consecutiva, per poi qualificarsi tre volte nelle ultime quattro edizioni ai quarti di finale, anche se i precedenti con le squadra spagnole nella fase finale registra tre eliminazioni in altrettante sfide ed una di queste proprio contro il Real Madrid nella semifinale della stagione 2015-16 (0-0 in casa e ko 1-0 in Spagna).

L’arbitro del match sarà Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Manganelli di San Giovanni Valdarno (Arezzo) e Alessandro Giallatini di Roma, quarto uomo Daniele Doveri di Roma. Al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Massimiliano Irrati di Pistoia e Ciro Carbone di Napoli.

Real Madrid-Manchester City, diretta tv e streaming

Il match tra Real Madrid-Manchester City in programma questa sera con calcio d’inizio sarà visibile alle ore 21 su Sky Sport Football HD (canale 203 del decoder Sky) e su Sky Sport HD (ch. 253) con diretta a partire dalle ore 20.55; la telecronaca della gara sarà affidata ad Paolo Ciarravano.

L’incontro potrà essere seguito anche tramite “Diretta gol” su Sky Sport HD (canale 251) con Andrea Marinozzi; inoltre alle ore 23 ampio post partita dei due incontri (l’altro è Lione-Juventus) con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti nello studio condotto anche per questa stagione da Ilaria D’Amico e i suoi ospiti Fabio Capello, Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

Real Madrid-Manchester City, diretta streaming

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Santiago Bernabeu sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.