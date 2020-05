Il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Lione dovrebbe giocarsi: la conferma è arrivata dal presidente dei francesi Jean-Michel Aulas, in un’intervista ai microfoni di RTL France. La partita dovrebbe giocarsi il 7 agosto a Torino, nell’Allianz Stadium privo di tifosi.

Le parole del Presidente – “La partita contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse. Se il ricorso per eliminare lo stop alla Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympique Lione e PSG saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo.” La critica dell’esuberante Aulas è rivolta ai vertici del calcio francese, i quali hanno deciso, di comune accordo col governo, di fermare il campionato assegnando il titolo al PSG (attualmente primo). Così facendo, di fatto, il Lione e tutte le squadre transalpine rimarranno in uno stato di quasi totale inattività. Questo potrebbe essere un problema relativamente piccolo per le squadre che non partecipano alle coppe, ma potrebbe avere un forte impatto sulle compagini ancora impegnate in campo europeo: il PSG e, per l’appunto, il Lione.

Vantaggio per la Juve? – Secondo Aulas, dunque, la sua squadra rischia di essere “massacrata” dalla Juventus, al ritorno. I francesi hanno vinto per 1-0, per ora sono in vantaggio grazie al gol di Tousart, ma dovranno affrontare una squadra bianconera che, salvo imprevisti o clamorose decisioni dell’ultimo momento, ricomincerà il campionato e quindi potrà rimettersi tranquillamente in forma. Se davvero dovesse presentarsi questo scenario, dunque, nonostante la sconfitta dell’andata la Juventus potrebbe partire con un po’ di vantaggio sugli avversari.