Calcio, Coppa Italia 2019-20: ecco le squadre di Serie C e Serie D che parteciperanno alla manifestazione

Lunedì 22 luglio alle ore 15, prenderà forma la Coppa Italia 2019-20 dove presso la sede della Lega Serie A in via Ippolito Rosellini 4 a Milano si terrà il sorteggio del tabellone di tipo tennistico alla quale partecipano 78 club di cui 20 di Serie A e Serie B, 29 di Serie C e 9 di Serie D.

Il primo turno vedrà in campo 27 formazioni di Serie C e le nove di Serie D, mentre nel secondo turno faranno il loro debutto tutte le squadre del campionato cadetto (più due di Serie C, da stabilire quali) e nel terzo quelle di Serie A che nella scorsa stagione si sono classificate dal 9° al 17° posto più le tre neopromosse. Per vedere in campo le big (le prime otto della scorso campionato) si dovranno aspettare gli ottavi di finale.

Coppa Italia, le squadre di Serie C

Retrocesse dalla Serie B:

Padova

Carpi

Girone A

Piacenza

Arezzo

Pro Vercelli

Siena

Carrarese

Pro Patria

Novara

Alessandria

Girone B

Triestina

Imolese

Feralpisalò

Monza

Sudtirol

Ravenna

L.R. Vicenza Virtus

Sambenedettese

Fermana

Girone C

Catanzaro

Catania

Potenza

Virtus Francavilla

Reggina

Monopoli

Casertana

Rende

Cavese

Viterbese

Di seguito le date della manifestazione che comincerà ufficialmente domenica 4 agosto e avrà il suo epilogo mercoledì 13 maggio con la finale in campo neutro allo stadio Olimpico di Roma.

Coppa Italia, le squadre di Serie D

Adriese

Fasano

Fanfulla

Lanusei

Mantova

Matelica

Ponsacco

Sanremese

Turris

Coppa Italia, calendario della manifestazione

Primo turno eliminatorio: 4 agosto 2019

Secondo turno eliminatorio: 11 agosto 2019

Terzo turno eliminatorio: domenica 18 agosto 2019

Quarto turno eliminatorio: mercoledì 4 dicembre 2019

Ottavi di finale: mercoledì 15 gennaio 2020 e mercoledì 22 gennaio 2020

Quarti di finale: mercoledì 29 gennaio 2020

Semifinali (andata): mercoledì 12 febbraio 2020

Semifinali (ritorno): mercoledì 4 marzo 2020

Finale: mercoledì 13 maggio 2020