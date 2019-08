Arzignano Valchiampo-Modena: dove vedere il match di Coppa Italia Serie C, oggi 14 agosto

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo Stadio Romeo Menti di Vicenza match tra Arzignano Valchiampo-Modena, valido per la seconda giornata della Coppa Italia Serie C girone F.

Arzignano Valchiampo-Modena, presentazione del match

Nella prima giornata della manifestazione Nazionale, i canarini emiliani hanno pareggiato 2-2 sul campo del Virtus Verona, la squadra del neo mister Mauro Zironelli è stata brava a recuperare il doppio svantaggio e portarsi a casa almeno un punto, ovviamente se i gialloblu vogliono ottenere la qualificazione oggi è necessaria la vittoria. In verità la partita di sabato scorso si sarebbe dovuta giocare allo stadio Braglia di Modena, ma visti i lavori sul terreno di gioco dello stadio emiliano, il club gialloblu ha chiesto l’inversione del campo, pur risultando la squadra di casa.

Sono stati mesi di passione per i tifosi modenesi, prima lo spareggio promozione per la Serie C perso a Novara contro la Pergolettese, poi i playoff vinti sconfiggendo prima Fiorenzuola e poi Reggio Audace e infine il ripescaggio di un mese fa grazie all’esclusione di Arzachena e Foggia e dunque dopo il fallimento del 2017 e una stagione in quarta serie è avvenuta questa promozione che a maggio dopo lo spareggio sembrava una chimera. L’obiettivo stagionale degli emiliani è un campionato tranquillo magari raggiungendo anche i playoff, ma un campionato di assestamento considerato le avversarie agguerrite nel Girone B ci sta tutto.

I veneti dell’Arzignano Valchiampo, dopo il terzo posto del 2017-18, la stagione scorsa sono riusciti a vincere il girone C con due punti di vantaggio sul rovigini dell’Adriese (70 punti a 68); l’allenatore della promozione Daniele Di Donato ha preferito lasciare da trionfatore e accasarsi all’Arezzo (77 presenze da calciatore dal 2005 al 2007), al suo posto è stato ingaggiato Alberto Colombo che da febbraio a maggio è stato allenatore dell’Alessandria, prendendo il posto dell’esonerato Gaetano d’Agostino. Al neo allenatore dei giallorossi il compito di raggiungere la salvezza; ricordiamo che la squadra vicentina parteciperà per la prima volta al campionato di Serie C (girone B).

Dunque sarà un match quello odierno molto importante anche per vedere le squadre come stanno a livello fisico e tattico visto che domenica 25 agosto comincerà il campionato che vedrà i veneti ospitare il Piacenza, mentre gli emiliani il L.R.Vicenza.

L’arbitro dell’incontro sarà Nicola Donda di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), assistenti Thomas Miniutti di Maniago (Pordenone) e Marco Ceolin di Treviso. Il fischietto goriziano con i padroni di casa vanta un precedente (con sconfitta), mentre con gli ospiti è al primo incrocio.

Arzignano Valchiampo-Modena, diretta tv e streaming

Il match Arzignano Valchiampo-Modena con calcio d’inizio ore 18, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata i diritti per le gare di Coppia Italia di Serie C. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per chi non avrà la possibilità e vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.