Coppa Italia, Perugia-Triestina: dove vedere il match in diretta tv e streaming, domenica 11 agosto

Domenica 11 agosto alle ore 20.30 allo stadio Curi, Perugia-Triestina si sfideranno per il secondo turno di Coppa Italia in partita unica, che decreterà la squadra che domenica 18 agosto giocherà il terzo turno contro il Brescia in trasferta.

Perugia-Triestina, presentazione del match

La squadra umbra quest’anno diretta dal tecnico Massimo Oddo farà il suo esordio stagionale avendo saltato il primo turno della Coppa Italia e davanti al proprio pubblico sempre molto caldo, vorrà cercare di iniziare al meglio; gli alabardati che saranno ai nastri di partenza in Serie C, domenica scorsa hanno giocato al Nereo Rocco sconfiggendo la Cavese (Serie D) di Francesco Moriero per 3-1 con doppietta di Pablo Granoche e rete sul finale di Andrea Ferretti.

In questo calciomercato estivo (terminerà il 2 settembre) il Perugia è stato molto attivo acquistando parecchi giocatori: Perilli (Pordenone), Rodin (Zeljeznicar), Manconi (Novara), Capone (Atalanta), Carraro (Atalanta), Iemmello (Benevento), Di Chiara (Benevento), Nzita (svincolato), Mustacchio (Crotone), mentre cinque sono state le cessioni: Di Carmine (Hellas Verona), Volta (Benevento), Gabriel (Lecce), Kisyo (Aquila Montevarchi), Monaco (Cosenza), Pier-Yves Ngawa (Bruges).

Nelle ultime ore rumors provenienti dall’Umbria danno Angella e Crimi in arrivo, ma per fare arrivare i due centrocampisti prima si dovrà sfoltire la rosa soprattutto in chi non rientra più nei piani tecnici a cominciare dall’attaccante ivoriano Oulai Kouan. L’obiettivo della società anche per questa stagione è la qualificazione alla post season, che la scorsa stagione è arrivata proprio all’ultima giornata e grazie anche al declassamento del Palermo. Poi c’è stata l’eliminazione al primo turno da parte del Verona che vinse per 4-1 ma soltanto dopo i tempi supplementari.

Per quanto riguarda la Triestina del confermato Massimo Pavanel, dopo la finale playoff persa contro il Pisa per la promozione in Serie B, l’obiettivo è riprovare a conquistare la serie cadetta che nella città giuliana manca dalla stagione 2010-11.

Il match sarà diretto dal signor Giacomo Camplone della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti signori Niccolò Pagliardini e Marco Scatragli entrambi di Arezzo e il quarto uomo Francesco Fourneau di Roma 1. Il fischietto abruzzese non ha mai diretto i padroni di casa, mentre con gli ospiti si registrano due precedenti con una vittoria e un pareggio. Ricordiamo che le due squadre esordiranno nei loro campionati il 24 o 25 agosto, il Grifone ospitando il Chievo Verona, mentre gli alabardati il Gubbio.

Perugia-Triestina, probabili formazioni

Perugia: Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Carraro, Falzerano, Dragomir, Fernandes, Buonaiuto; Iemmello. All. Oddo

Triestina: D. Offredi, Lambrughi, Formiconi, Scrugli, Malomo, Giorico, Maracchi, Mensah, Procaccio, Costantino, Granoche. All. Pavanel

Perugia-Triestina, diretta tv e streaming

Il match Perugia-Triestina, valevole per il secondo turno di Coppa Italia, al momento non è in programmazione su nessun canale, dunque chi vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.