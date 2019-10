Siena-Pontedera: streaming gratis e diretta tv Coppa Italia Serie C, dove vedere il match oggi 9 ottobre

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio Artemio Franchi, Siena-Pontedera si affronteranno per il primo turno (gara secca) della fase ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Serie C.

Siena-Pontedera, presentazione del match

Questo derby toscano si prospetta molto interessante per le due squadre che si trovano nel girone A della Serie C e dove stanno facendo un campionato di buon livello: i padroni di casa si trovano al sesto posto con 13 punti, mentre gli ospiti con 15 punti sono quarti, entrambe dunque in piena zona playoff.

In quest’ultima domenica il Siena di mister Alessandro Dal Canto è andata a vincere sul campo dell’Albinoleffe per 1-0 con un rigore di Cesarini, mentre il Pontedera del tecnico Ivan Maraia ha ottenuto tre punti pesanti grazie al 2-0 (reti di Piana e di De Cenco) di Alessandria con i piemontesi al secondo posto dietro alla capolista Monza.

Per quanto riguarda lo specifico della Coppa Italia i bianconeri fanno il loro esordio nella manifestazione visto che a inizio agosto hanno partecipato alla Tim Cup uscendo però subito sconfitta in casa per 1-0 contro il Mantova, formazione di Serie D. Invece i granata hanno vinto il girone D della competizione, anch’essa cominciato ad agosto pareggiando per 1-1 contro i senesi della Pianese e sconfiggendo la Pistoiese per 2-1 con rete nel finale segnata da Bruzzo. Le due squadre si affronteranno alla sedicesima giornata il 24 novembre sempre all’Artemio Franchi di Siena, mentre il ritorno è previsto allo stadio Ettore Manucci di Pontedera il 5 aprile.

I precedenti in terra senese sono ventinove con i padroni di casa in netto vantaggio per diciotto vittorie contro le tre degli ospiti e otto pareggi; l’ultimo match si è giocato nello scorso campionato (30 settembre 2018) e terminò a reti bianche. Curiosamente lo scorso gennaio questo derby toscano si è giocato per i sedicesimi di Coppa Italia, ma in casa del Pontedera, con quest’ultimi che ebbero la meglio solamente ai calci di rigore dopo il 2-2 dei 120 minuti di gioco. I granata poi vennero eliminati negli ottavi perdendo sul campo del Pisa per 3-0.

Il direttore di gara designato per questo match è Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna, coadiuvato dagli assistenti Emanuele De Angelis di Roma e Mattia Bartolomucci di Ciampino (Roma).

Ricordiamo che la vincente del match di questa sera, al turno successivo incontrerà in casa l’Arezzo (mercoledì 6 novembre) attualmente quint’ultimo in classifica sempre nel girone A con otto punti.

Siena-Pontedera, diretta tv e streaming

Il match Siena-Pontedera (calcio d’inizio ore 20.30), sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata i diritti per le gare di Coppia Italia di Serie C. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per chi non avrà la possibilità e vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.