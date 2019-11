Catanzaro-Casertana: streaming e diretta tv Coppa Italia Serie C, dove vedere il match oggi 27 novembre

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Nicola Ceravolo, match tra Catanzaro-Casertana, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C.

Catanzaro-Casertana, presentazione del match

Sarà un match sulla carta equilibrato quello tra giallorossi e rossoblu visto che nel girone meridionale della Serie C le due squadre sono divise solamente da due punti con i padroni di casa che ne hanno 24 e gli ospiti 22 e rispettivamente al sesto e ottavo posto della classifica.

La squadra calabrese, che lo scorso 21 ottobre ha esonerato Gaetano Autieri e preso al suo posto Gianluca Grassadonia, con il nuovo tecnico ha cambiato marcia e dopo la sconfitta di Bari per 2-0 ha inanellato cinque risultati utili consecutivi (tre vittorie e due pareggi), mentre domenica scorsa la gara in casa della Vibonese è stata rinviata per allerta meteo. Il percorso in Coppa Italia del Catanzaro è cominciata diretta ai sedicesimi di finale con la vittoria casalinga per 2-0 contro il Monopoli con reti di Fischnaller al 49′ e Giannone al 75′.

La Casertana di mister Ciro Ginestra viene da due risultati utili con vittoria in casa contro l’Avellino per 2-0 e il pareggio sul campo del Catania (match giocato a porte chiuse) per 1-1 e tutto sommato la stagione della squadra rossoblu è in linea con le aspettative iniziali. Confermare l’ottavo posto dello scorso campionato sarebbe un buon risultato per i campani che vorrebbe dire accesso ai playoff. L’esordio nella coppa nazionale è avvenuto ai sedicesimi di finale con vittoria casalinga per 2-1 contro il Bisceglie con reti di Floro Flores al 36′ e Starita su calcio di rigore all’89’.

Le due squadre in questa stagione si sono incontrate due volte: la prima il 4 agosto nel primo turno della Coppa Italia maggiore con i calabresi vittoriosi per 4-1, la seconda invece nella settima giornata di campionato (29 settembre) dove la Casertana si è presa la rivincita vincendo per 2-1.

Ricordiamo che la vincente di oggi ai quarti di finale (11 dicembre) incontrerà chi uscirà vittorioso dalla sfida tra Potenza-Catania, in programma in contemporanea.

L’arbitro dell’incontro sarà Fabio Natilla di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Riccardo Pintaudi di Pesaro e Mattia Politi di Lecce.

Sono quattordici i precedenti al Ceravolo con i padroni di casa in vantaggio per undici vittorie contro le due degli ospiti e un pareggio.

Catanzaro-Casertana, diretta tv e streaming

Il match degli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C Catanzaro-Casertana (calcio d’inizio ore 15), sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato e per la Coppa Italia.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.