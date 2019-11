Padova-Vicenza: streaming e diretta tv Coppa Italia Serie C, dove vedere il match oggi 6 novembre

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio Euganeo sfida tra Padova-Vicenza valevole per i sedicesimi di finale (gara unica) della Coppa Italia di Serie C.

Padova-Vicenza, presentazione del match

Sarà un derby veneto che sarà la rivincita di quello giocato domenica scorsa allo stadio Menti che ha visto i patavini vincere per 1-0 con gol di Soleri al 71′ dopo un match molto combattuto e duro con ben otto ammoniti. Il Padova grazie a questa vittoria è riuscita ad effettuare il contro sorpasso proprio ai danni dei biancorossi che ora inseguono a due punti di distanza (29 a 27).

Entrambe le squadre faranno il loro esordio nella competizione Nazionale dopo che ad agosto sono state impegnate nella Coppa Italia maggiore dove ha visto i padroni di casa uscire al secondo turno nel derby contro il Cittadella perso al Tombolato per 3-0; gli ospiti invece sono stati eliminati al primo turno dopo la sconfitta in trasferta contro la Reggina per 3-2.

Per ora la prevendita è stata fiacca visto che ieri sera si registravano solamente poco più di mille biglietti venduti (200 tifosi berici). Ricordiamo che nel gennaio 2018 questa sfida si doveva giocare per gli ottavi di Coppa Italia, ma il Vicenza non si presentò allo stadio patavino perchè era in crisi societaria e dunque perse 3-0 a tavolino. Nella storia del derby i precedenti complessivi sono 51 con il Padova in vantaggio per numero di vittorie (22 a 17 con 12 pareggi) e di reti (61 a 46).

L’arbitro del match sarà Andrea Colombo della sezione di Como coadiuvato da Dario Garzelli di Livorno e Gabriele Nuzzi di Valdarno.

Padova-Vicenza, diretta tv e streaming

Il match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C Padova-Vicenza (calcio d’inizio ore 20.30), sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato e per la Coppa Italia.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.