Reggina-Potenza: streaming e diretta tv Coppa Italia Serie C, dove vedere il match oggi 6 novembre

Stasera alle ore 20.30 allo stadio Granillo di Reggio Calabria, Reggina-Potenza si affronteranno per il match (gara unica) di Coppa Italia di categoria valevole per i sedicesimi di finale.

Reggina-Potenza, presentazione del match

La sfida odierna si è curiosamente giocata domenica scorsa ma in casa dei potentini che hanno dovuto lasciare il passo agli amaranto che grazie ad una doppietta di Corazza e alla rete di Bellomo, hanno violato lo stadio Alfredo Viviani con un sonoro 3-0 che non ha ammesso repliche. Per la squadra di Domenico Toscano successo importante quello di tre giorni con un primo saldamento in mano con cinque punti sulla Ternana, attualmente seconda, mentre il Potenza del mister Giuseppe Raffaele si è vista scavalcare sia dagli stessi umbri che dal Monopoli, retrocedendo in quarta posizione a – 7 dagli amaranto.

Per gli ospiti la Coppa Italia è iniziata dal turno precedente (9 ottobre) quando a domicilio si sono imposti facilmente sul Rende con il risultato di 4-1 con doppietta di Ferri Marini e reti di Longo e Murano, mentre i padroni hanno partecipato lo scorso agosto alla Coppa Italia delle grandi superando il primo turno grazie alla vittoria al Granillo sul Vicenza per 3-2 per poi essere eliminati al secondo turno per mano dell’Empoli che al Castellani si è imposto per 2-1. Oggi ci sarà l’esordio nella manifestazione nazionale di categoria e davanti al proprio pubblico vorranno cercare la qualificazione agli ottavi di finale.

Nella scorsa stagione la Reggina venne eliminata alla fase a gironi dove si qualificò il Siracusa, mentre il Potenza riuscì ad arrivare fino a quarti di finale dove fu sconfitta in trasferta dal Trapani per 1-0.

Chi avrà la meglio nel match di stasera, nel turno successivo in programma il prossimo 27 novembre. incontrerà la vincente della sfida Catania-Sicula Leonzio (mercoledì 20 novembre ore 20.45).

L’arbitro dell’incontro sarà Nicolò Marini della sezione di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Francesco Bruni di Brindisi e Paolo Laudato di Taranto.

Reggina-Potenza, diretta tv e streaming

Il match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C Reggina-Potenza (calcio d’inizio ore 20.30), sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato e per la Coppa Italia.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.