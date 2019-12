Catanzaro-Catania: streaming e diretta tv, dove vedere Coppa Italia Serie C oggi 18 dicembre

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Ceravolo andrà in scena il match tra Catanzaro-Catania, valevole per i quarti di finale (gara unica) di Coppa Italia di Serie C.

Catanzaro-Catania, presentazione del match

Nel girone meridionale di Serie C le due squadra hanno disputato un girone di andata quasi analogo con i padroni di casa che si trovano al sesto posto con 29 punti, mentre gli ospiti seguono subito a ruota con 28; nell’ultimo turno di campionato giocato domenica scorsa vittoria in extremis per i giallorossi di Gianluca Grassadonia che ha sconfitto 1-0 la neopromossa AZ Picerno, invece pareggio esterno per 1-1 i rossazzurri di Cristiano Lucarelli contro il Teramo. Le due squadre a questo punto punteranno alla vittoria della manifestazione, che ricordiamo è molto importante anche in ottica playoff perchè chi alzerà il trofeo entrerà direttamente ai quarti di finale insieme alle seconde classificate dei gironi. In questa stagione questo match si è giocato sempre al Ceravolo lo scorso 17 novembre e ha visto la vittoria dei calabresi per 3-0 con reti Celiento, Tascone e Nicastro,

Il cammino del Catanzaro in Coppa Italia è iniziato ai sedicesimi di finale con la vittoria per 2-0 sul Monopoli per poi proseguire agli ottavi contro la Casertana con lo stesso risultato; anche per il Catania debutto nei sedicesimi, dove ha sconfitto la Sicula Leonzio per 1-0, mentre nel turno successivo bella vittoria sul campo del Potenza per 2-1.

L’arbitro dell’incontro sarà Gianpiero Miele della sezione di Nola, che sarà coadiuvato dagli assistenti Veronica Vettorel di Latina ed Emanuele Bocca Caserta; i precedenti al Ceravolo tra campionato e Coppa Italia sono trentatrè e vedono i padroni di casa in vantaggio per diciassette successi contro le sette degli ospiti e nove pareggi; 73 le reti complessive con 42 realizzate dai giallorossi e 31 dei rossazzurri.

La vincente del match odierno in semifinale (andata e ritorno) incontrerà la Ternana che la scorsa settimana ha vinto 1-0 sul campo del Siena.

Catanzaro-Catania, diretta tv e streaming

Il match dei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C Catanzaro-Catania (calcio d’inizio ore 17.30), sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato e Coppa Italia.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.