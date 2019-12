Coppa Italia, ottavi di finale: date, orari e programmazione tv

Nella sede della Lega Calcio è stato ufficializzato il calendario degli ottavi di finale di Coppa Italia che si disputeranno in gara unica il prossimo mese nell’arco di una settimana: si inizierà giovedì 9 gennaio con Torino-Genoa e si terminerà il giovedì successivo con Parma-Roma.

In questo turno entreranno in gioco le prime otto squadra classificate del campionato scorso: Juventus, Napoli, Atalanta, Inter, Milan, Roma, Torino e Lazio (detentrice del trofeo); sono rimaste in lizza ancora due club del campionato cadetto, ovvero Perugia e Cremonese che affronteranno in trasferta rispettivamente Napoli e Lazio.

Inter e Milan giocheranno al Meazza contro Cagliari e Spal, mentre i campioni d’Italia della Juventus se la vedranno in casa contro l’Udinese; chiude il quadro Fiorentina-Atalanta, rivincita della semifinale della scorsa edizione.

Coppa Italia, ottavi di finale: il programma completo

Giovedì 9 gennaio 2020

Ore 21.15 Torino-Genoa Rai 2

Martedì 14 gennaio 2020

Ore 15.00 Napoli-Perugia Rai 2

Ore 17.30 Lazio-Cremonese Rai 2

Ore 20.45 Inter-Cagliari Rai 1

Mercoledì 15 Gennaio 2020

Ore 15.00 Fiorentina-Atalanta Rai 2

Ore 17.30 Milan-Spal Rai 2

Ore 20.45 Juventus-Udinese Rai 1

Giovedì 16 Gennaio 2020

Ore 21.15 Parma-Roma Rai 2

Ricordiamo che i quarti di finale saranno in programma l’ultima settimana di gennaio (27-28-29), con quest’ordine di campo:

Napoli – Lazio

Napoli – Cremonese

Lazio – Perugia

Perugia – Cremonese

Inter – Atalanta

Inter – Fiorentina

Atalanta – Cagliari

Fiorentina – Cagliari

Milan – Torino

Genoa – Milan

Genoa – Spal

Torino – Spal

Juventus – Roma

Parma – Juventus

Parma – Udinese

Udinese – Roma