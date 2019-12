Fasano-Foggia: streaming e diretta tv Coppa Italia Serie D, dove vedere il match oggi 4 dicembre

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Vito Curlo, si giocherà Fasano-Foggia valevole per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie D.

Fasano-Foggia, presentazione del match

Sarà un derby pugliese di alto livello quello che si giocherà oggi in terra brindisina, visto che i padroni di casa si trovano al terzo posto con 26 punti, mentre gli ospiti al secondo con 28 dietro alla capolista Bitonto che comanda con 30; dunque un incontro che metterà di fronte due delle più serie candidate alla vittoria del girone H della quarta serie.

Nell’ultimo turno di campionato il Fasano ha sconfitto davanti ai propri tifosi il Taranto per 2-0, vittoria che ha permesso alla squadra di mister Giuseppe Laterza di superare proprio i rossoblu; il Foggia del tecnico Ninni Corda invece ha pareggiato sul campo del Bitonto per 0-0 rimanendo così a -2 dal primo posto.

I biancazzurri in Coppa Italia hanno evitato il turno preliminare perchè ad inizio agosto ha partecipato alla Tim Cup uscendo subito per mano del Sudtirol (4-2 il risultato finale), all’esordio nei trentaduesimi di finale, c’è stata la vittoria sul campo del Francavilla per 2-0, bissata il turno successivo con il 3-2 casalingo sul Taranto; infine negli ottavi finale successo con il brivido a Savoia solamente ai calci di rigore dopo il pareggio a reti bianche.

Il Foggia invece ha cominciato la manifestazione nazionale dal turno preliminare giocando in trasferta contro il Brindisi e sconfiggendolo per 1-0, invece nei quattro turni successivi vittorie tutte casalinghe contro Nardò (4-3 ai rigori), Vastogirardi (3-1), Turris (3-1) e Acireale (3-0).

In questa stagione le due squadre si sono incontrare curiosamente proprio alla prima giornata che ha visto la vittoria dei padroni di casa per 1-0 grazie alla rete di Corvino al 76′; oltre a questo match se ne sono giocate (tutte in Serie C2) altre tre al Vito Curlo con un altro successo dei biancazzurri, un pareggio e una vittoria dei satanelli.

L’arbitro del match sarà Giorgio Vergaro della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Abbinante e Michele Colavito, anche loro di Bari.

Queste le altre gare dei quarti di finale di Coppa Italia: Folgore Caratese-Union Feltre, Seravezza Pozzi-Sanremese, Pineto-Tolentino.

Fasano-Foggia, diretta tv e streaming

Il match dei quarti di finale di Coppa Italia tra Fasano-Foggia (inizio ore 14.30) al momento non è programmata su nessun canale, se ci saranno novità durante la giornata vi metteremo al corrente. Chi vorrà essere aggiornato in tempo reale sull’andamento della gara, potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.