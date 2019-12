Genoa-Ascoli, streaming e diretta tv Coppa Italia: dove vedere il match oggi 3 dicembre

Oggi pomeriggio alle ore 18 alla stadio Luigi Ferraris si giocherà il match tra Genoa-Ascoli, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Genoa-Ascoli, presentazione del match

I padroni di casa nonostante il cambio di allenatore quaranta giorni fa con la venuta di Thiago Motta al posto dell’esonerato Aurelio Andreazzoli, non sono riusciti a fare quel cambio di rotta che ci si aspettava. L’ex centrocampista del grifone aveva iniziato con una vittoria al suo esordio contro il Brescia per 3-1, ma nelle successive cinque partite ha racimolato solamente due pareggi e la sconfitta di sabato scorso in casa contro il Torino ha fatto rimanere i rossoblu al terz’ultimo posto con solamente dieci punti.

Il Genoa aveva debuttato nella Coppa Italia nel turno precedente giocato il 16 agosto, battendo l’Imolese per 4-1 con reti di Criscito su rigore, Saponara, Ghiglione e Schone; oggi la squadra rossoblu dovrà cercare di uscire dalla crisi passando il turno perchè un’altra battuta d’arresto, oltretutto con una squadra di serie inferiore, susciterebbe parecchie polemiche che ora come ora l’ambiente genoano non si può permettere, in vista soprattutto del match salvezza che si giocherà domenica contro il Lecce in trasferta.

L’Ascoli scenderà in campo al Ferraris senza nulla da perdere e forte di una buona classifica nel campionato di Serie B, infatti la squadra bianconera di mister Paolo Zanetti si trova al settimo posto con 21 punti, ma la classifica è cortissima, basti pensare che a 22 c’è un quartetto di formazioni al secondo posto.

Dunque fino ad ora molto buona la stagione dei marchigiani che sabato sono usciti indenni dalla difficile trasferta sul campo della Salernitana pareggiata per 1-1 e il match di oggi sarà comunque importante che se vinto potrebbe dare entusiasmo ad una piazza che sta seguendo la squadra in maniera molto coinvolgente rispetto alle precedenti stagioni dove era subentrato parecchio scoramento.

I bianconeri hanno cominciato la manifestazione nazionale dal secondo turno (10 agosto) con vittoria sulla Pro Vercelli per 5-1 con reti di Brosco, Da Cruz, Ardemagni e doppietta di Scamacca, al terzo turno successo sempre casalingo contro il Trapani per 2-0 sempre grazie ad un’altra doppietta del solito Scamacca che attualmente è il capocannoniere di Coppa con quattro reti al pari Vano del Carpi che però è stato eliminato.

I precedenti in terra ligure tra le due squadre sono undici di cui cinque in Serie A, altrettanti in Serie B e uno in C, con il grifone in vantaggio per sei vittorie a quattro con un pareggio; un solo match giocato in Coppa Italia ma in casa ascolana il 18 agosto 2007 con i bianconeri che vinsero per 3-2.

L’arbitro della gara sarà Stefano Ayroldi di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Andrea Tardino di Milano e Giuseppe Maccadino di Pesaro, quarto uomo Marco Serra di Torino; ricordiamo che il VAR in Coppa Italia sarà presente solamente dal turno successivo dove entreranno le big della Serie A.

Chi vincerà il match odierno, negli ottavi di finale incontrerà il Torino, se a qualificarsi sarà il Genoa si procederà al sorteggio per chi dovrà giocare il match in casa (gara unica), mentre se a passare il turno dovessero essere i marchigiani, i granata disputeranno la gara tra le mura amiche.

Genoa-Ascoli, probabili formazioni

Genoa (4-3-2-1): Marchetti; Biraschi, Romero, Criscito, Pajac; Cassata, Radovanovic, Sturaro; Saponara, Gumus; Favilli.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Brosco, Valentini, Padoin; Cavion, Petrucci, Brlek; Ninkovic; Da Cruz, Scamacca.

Genoa-Ascoli, diretta tv e streaming

L’incontro di quarto turno della Coppa Italia tra Genoa-Ascoli (calcio d’inizio alle ore 18) sarà visibile come tutti i match della manifestazione nazionale sulla Rai: in questo caso visione in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale 57 del digitale terreste e 227 del decoder Sky) dalle ore 17.45. Il match sarà fruibile non solo in tv, ma anche in streaming gratuito su sito RaiPlay.it.