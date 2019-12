Spal-Lecce, streaming e diretta tv Coppa Italia: dove vedere il match oggi 4 dicembre

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Mazza, si disputerà il match tra Spal-Lecce valevole per il quarto turno di Coppa Italia.

Spal-Lecce, presentazione del match

Sarà una gara con le due squadre che vengono da momenti opposti: i padroni di casa si trovano al penultimo posto in classifica con solamente nove punti e che non riescono a vincere da ben sette gare dove ha ottenuto tre pareggi che l’hanno fatto scivolare ancora più in basso; gli ospiti invece sono quindicesimi con 14 punti conquistati e a + 4 sulla terz’ultima che attualmente è il Genoa con 10.

Sia Spal che Lecce hanno esordito in Coppa Italia nel turno precedente giocato lo scorso 18 agosto: gli estensi hanno sconfitto in casa la Feralpisalò per 3-1 con rete di Di Francesco e doppietta di Valoti, mentre i salentini hanno battuto a Via Del Mare la Salernitana con un sonoro 4-0, grazie a due gol di Lapadula, Falco e Majer.

Ovviamente i due tecnici schiereranno alcune seconde linee perchè le gare del prossimo turno di campionato sono fondamentali dove entrambe le squadre saranno impegnate davanti al proprio pubblico in due autentici match salvezza: i biancazzurri contro il fanalino di coda Brescia (sette punti ma con una gara in meno), mentre i giallorossi contro il Genoa.

In terra emiliana c’è solo un precedente ed è quello giocato lo scorso 25 settembre e che ha visto gli ospiti vincere per 3-1 con due rigori di Mancosu e rete di Calderoni, mentre per i padroni di casa c’era stato il momentaneo pareggio di Di Francesco.

L’arbitro della gara sarà Antonio Giua della sezione di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Valerio Colarossi di Roma e Daniele Marchi di Bologna, quarto uomo Gianluca Aureliano di Bologna; ricordiamo che il VAR in Coppa Italia sarà presente solamente dal turno successivo dove entreranno le big della Serie A.

Chi vincerà il match di oggi negli ottavi di finale in programma a gennaio (il 15 o 22) incontrerà il Milan; per capire chi giocherà in casa bisognerà aspettare il sorteggio che sarà effettuato nei prossimi giorni nella sede della Lega Calcio.

Spal-Lecce, diretta tv e streaming

L’incontro di quarto turno della Coppa Italia tra Genoa-Ascoli (calcio d’inizio alle ore 18) sarà visibile come tutti i match della manifestazione nazionale sulla Rai: in questo caso visione in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale 57 del digitale terreste e 227 del decoder Sky) dalle ore 17.45. La telecronaca del match sarà a cura di Giacomo Capuano, a bordocampo per le interviste sarà presente Angelo Oliveto.

Il match sarà fruibile non solo in tv, ma anche in streaming gratuito su sito RaiPlay.it.