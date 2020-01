Fiorentina-Atalanta: streaming e diretta tv, dove vedere Coppa Italia oggi 15 gennaio

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Franchi si disputerà il match Fiorentina-Atalanta, valevole per gli ottavi di finale (gara unica) di Coppa Italia.

Fiorentina-Atalanta, presentazione del match

Quello odierno sarà una delle gare più interessanti di questo quarto turno di Coppa che vede l’entrata in scena del big del campionato con l’Atalanta che sta vivendo una grande momento di forma con le due vittorie consecutive casalinghe per 5-0 contro Milan e Parma e il pareggio per 1-1 sul campo dell’Inter dopo un secondo tempo giocato quasi tutto all’attacco e la beffa finale con il calcio di rigore sbagliato da Muriel. La classifica dice quarto posto con 35 punti insieme alla Roma ma con il ritorno di Zapata, il tecnico Gian Piero Gasperini avrà sicuramente un’arma in più da sfruttare per quello che ad oggi è il miglior attacco del campionato.

La formazione viola che da tre settimane hanno in panchina l’allenatore Beppe Iachini che ha preso il posto dell’esonerato Vincenzo Montella, in queste prime due partite del 2020 sotto la guida dell’ex giocatore gigliato ha ottenuto un pareggio (1-1) al Dall’Ara contro il Bologna e una successo casalingo di misura (1-0) ma importantissimo contro il fanalino di coda Spal che ha parzialmente migliorato un classifica che si stava facendo pericolosa e dove ora sono sette i punti di vantaggio sulla zona salvezza.

Quest’oggi nonostante il giorno infrasettimanale e l’orario lavorativo si annuncia un importante cornice di pubblico con i tifosi fiorentini che vorranno vendicare sportivamente parlando la semifinale persa nella scorsa edizione quando all’andata ci fu il 3-3 casalingo e la sconfitta a Bergamo per 2-1 nel match di ritorno che ha sancito l’eliminazione ad un passo dall’atto finale dello stadio Olimpico. L’altro precedente (primo in ordine cronologico) è stata la finale d’andata dell’edizione 1995-96 che vide vincere i gigliati per 1-0, successo bissato anche allo stadio Atleti Azzurri d’Italia (ora Gewiss Stadium) per 2-0 con conseguente vittoria del trofeo.

L’arbitro del match sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo (Torino), coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti di Mantova e Valerio Vecchi di Lamezia Terme (Catanzaro), quarto uomo Giovanni Ayroldi di Molfetta (Bari), mentre al VAR e all’AVAR saranno presenti Luca Banti di Livorno e Alessandro Giallatini di Roma 2.

Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata.

Fiorentina-Atalanta, diretta tv e streaming

L’incontro valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Torino-Genoa (calcio d’inizio alle ore 15) sarà visibile in diretta e in esclusiva come tutti i match della manifestazione nazionale sulla Rai: in questo caso visione in chiaro su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre e in HD sul canale 501), con collegamento a partire dalle ore 14.50.

La telecronaca sarà a cura di Marco Lollobrigida, mentre a bordocampo ci saranno Andrea Riscassi e Tiziana Alla.

Il match sarà fruibile non solo in tv, ma anche in streaming gratuito su sito RaiPlay.it, servizio disponibile su pc, smartphone e tablet.