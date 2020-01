Ternana-Catania: streaming e diretta tv, dove vedere Coppa Italia Serie C oggi 29 gennaio

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Libero Liberati andrà in scena il match tra Ternana-Catania, valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia di Serie C.

Ternana-Catania, presentazione del match

Questo primo atto in terra umbra vedrà sulla carta i padroni di casa favoriti vista la differenza di classifica fino a questo momento tra le due squadre: la formazione rossoverde del tecnico Fabio Gallo si trovano al secondo posto insieme al Bari con 47 punti e a – 6 dalla capolista Reggina e imbattuti da cinque gare (tre successi e due pareggi), mentre i rossazzurri di mister Cristiano Lucarelli è solamente ottavo con 33 punti e dove nelle ultime sei gare c’è stata una sola vittoria, tre pareggi e due ko e dunque per i siciliani la Coppa Italia può essere un salvagente per questa ennesima stagione deludente.

Per quanto riguarda il cammino in Coppa Italia della Ternana, si è iniziato ai sedicesimi con la vittoria rotonda per 4-1 sulla Fermana, agli ottavi successo sul campo dell’Avellino per 1-0 e infine ai quarti altra vittoria esterna, questa volta a Siena sempre per 1-0. Anche per il Catania esordio ai sedicesimi con vittoria casalinga per 1-0 nel derby contro la Sicula Leonzio, mentre nei due turni successivi, blitz esterni sui campi di Potenza (2-1) e Catanzaro (1-0).

Formazione etnea con cinque indisponibili dove agli infortunati Curiale, Welbeck, Saporetti e Noce si aggiunge lo squalificato Silvestri, invece gli umbri avranno la sola assenza di Vantaggiato, anch’esso squalificato.

Primo precedente assoluto tra le due squadre in Coppa Italia, mentre in questa stagione il match di campionato si è giocato allo stadio Liberati lo scorso 6 ottobre con vittoria dei rossoverdi per 3-2.

L’arbitro della gara sarà Daniele De Santis di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Davide Moro di Schio e Alberto Zampese di Bassano del Grappa, quarto uomo Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Avellino).

Ternana-Catania, probabili formazioni

TERNANA (4-3-2-1): Tozzo; Nesta, Diakite, Bergamelli, Celli; Defendi, Proietti, Damian; Furlan, Torromino; Ferrante.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Esposito, Pinto; Biagianti, Rizzo; Biondi, Di Molfetta, Sarno; Barisic.

Ternana-Catania, diretta tv e streaming

Il match dell’andata di semifinale di Coppa Italia di Serie C Ternana-Catania (calcio d’inizio ore 15), sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato e Coppa Italia.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.