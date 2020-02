Inter-Napoli: streaming e diretta tv, dove vedere Coppa Italia oggi 12 febbraio

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Meazza si disputerà il match tra Inter-Napoli, valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia.

Inter-Napoli, presentazione del match

Quella odierna sarà una gara con le due squadre che vengono fin da una stagione totalmente differente con i nerazzurri di Antonio Conte che si stanno giocando lo scudetto visto che dopo 23 giornate di campionato si trovano a pari punti (54) insieme alla Juventus e con la Lazio a 53, mentre discorso totalmente diverso per i partenopei di Gennaro Gattuso che quest’anno sono a metà classifica con 30 punti e addirittura a 12 punti dal quarto posto occupato ora dall’Atalanta.

L’Inter scenderà in campo galvanizzata dalla grande vittoria del derby contro il Milan per 4-2 dopo essere riuscita a rimontare un passivo di 0-2 e giocando davanti al proprio pubblico cercherà di ipotecare la finale della Coppa Italia che in casa nerazzurra manca dalla stagione 2010-11 quando nella finale di Roma ci fu la vittoria per 3-1 sul Palermo.

Antonio Conte ritroverà Lautaro Martinez che nelle ultime due giornate non ha giocato causa squalifica e partirà dal primo minuto insieme a Sanchez con Lukaku che si accomoderà in panchina; prima da titolare per il neo acquisto Eriksen, mentre in difesa ballottaggio Bastoni-D’Ambrosio con il primo favorito.

Il Napoli dopo la pesante sconfitta casalinga per 3-2 contro il Lecce nell’ultimo turno di campionato, punterà sicuramente a vincere la Coppa Italia per salvare una stagione decisamente negativa e al di sotto delle aspettative; gli azzurri, che non vincono la manifestazione nazionale dalla stagione 2013-14 (in finale 3-1 sulla Fiorentina) dovranno cercare di segnare una rete per rendere meno difficile il retour match in programma al San Paolo giovedì 5 marzo.

Gennaro Gattuso troverà dopo parecchio tempo la coppa difensiva titolare Koulibaly-Manolas, mentre il tridente offensivo titolare dovrebbe essere composto da Insigne-Mertens-Callejon, mentre in porta ci sarà Meret.

Quello di questa sera sarà l’undicesima volta che Inter-Napoli si incontreranno in Coppa Italia con un bilancio che vede la formazione milanese avanti per cinque vittorie contro le due dei partenopei e quattro pareggi, con due di queste che si sono concluse ai rigori: nel 1997 dal dischetto ebbero la meglio gli azzurri, nel 2011 a passare il turno furono invece in nerazzurri.

L’arbitro del match sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Sergio Ranghetti di Chiari (Brescia) e Salvatore Longo di Paola (Cosenza), quarto uomo Federico La Penna di Roma. Il VAR sarà sotto l’ausilio di Maurizio Mariani di Aprilia (Latina) con Giacomo Paganessi di Bergamo come AVAR.

Inter-Napoli, probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Insigne, Mertens, Callejon.

Inter-Napoli, diretta tv e streaming

L’incontro valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Napoli-Inter (calcio d’inizio alle ore 20.45) sarà visibile in diretta e in esclusiva come tutti i match della manifestazione nazionale sulla Rai: in questo caso visione in chiaro su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501), con collegamento a partire dalle ore 20.35.

La telecronaca della gara sarà a cura di Alberto Rimedio e con il commento tecnico dell’ex calciatore Manuel Pasqual, mentre a bordocampo ci saranno Thomas Villa (panchina Inter) e Alessandro Antinelli (panchina Napoli).

Il match del Meazza sarà fruibile non solo in tv, ma anche in streaming gratuito su sito RaiPlay.it, servizio disponibile su pc, smartphone e tablet.

Alla fine del match post partita su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre): dallo studio di Saxa Rubra di Roma alla conduzione Franco Lauro con i suoi ospiti Guglielmo Stendardo, Tiziano Pieri e Gianni Bezzi.