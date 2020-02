Semifinale di Coppa Italia: Inter-Napoli 0-1

Il Napoli vince 1-0 contro l’Inter e si aggiudica la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. A San Siro è una rete di Fabian Ruiz al 57′ a regalare una vittoria molto importante agli uomini di Gattuso: il 5 marzo, al San Paolo, il Napoli avrà due risultati su tre per passare il turno e giocarsi la finale di coppa contro la vincente della sfida tra Milan e Juventus.

Partita vinta dalle scelte di Gattuso

Il tecnico degli azzurri, Gennaro Gattuso, ha schierato nell’undici titolare alcuni giocatori che non avevano preso parte alla gara di domenica persa contro il Lecce: in difesa è rimasto fuori a causa di un piccolo problema Koulibaly, sostituito da Manolas, mentre in avanti anche Insigne è dovuto partire dalla panchina per una botta subita al ginocchio domenica e, a sorpresa, Ringhio ha schierato Elmas al suo posto. Si sono rivisti anche Fabian Ruiz a centrocampo e Mertens nel ruolo di prima punta dal primo minuto. Proprio la scelta di schierare quest’ultimo al posto di Milik è stata una delle più decisive: il belga si è abbassato molto in fase difensiva, marcando costantemente Brozovic non lasciando spazio al centrocampista di Conte e impedendo all’Inter di ripartire dal basso. La partita dei partenopei è stata molto difensiva e l’Inter ha provato a superare il catenaccio azzurro effettuando molti lanci lunghi sulle fasce e su Lukaku: si può rimproverare a Conte di aver lasciato Eriksen in panchina per 65 minuti, essendo il danese l’uomo ideale per questo tipo di situazioni.

Per un tifoso neutrale la partita forse non è stata così bella, gara con poche occasioni da gol e pochi colpi di scena: l’Inter veniva da un derby giocato al 110% e domenica avrà una partita fondamentale in chiave scudetto contro la Lazio, quindi, forse, ha preferito conservare alcune energie per non rischiare infortuni pericolosi; mentre il Napoli ha nella Coppa Italia un’occasione d’oro per raggiungere più facilmente l’Europa e per risollevare una stagione abbastanza negativa. C’è voluta una prodezza di Fabian Ruiz (che nel ruolo di mezzala ha fatto rivedere ottime giocate) da fuori area per sbloccare il match e risvegliare i nerazzurri, ma l’occasione più limpida per l’Inter è arrivata solo al 94′ con un tiro di D’Ambrosio parato in tuffo da Ospina: poco cattivo e poco servito il duo Lautaro-Lukaku per poter impensierire la difesa avversaria.

Perché il Napoli non riesce a essere continuo?

Con la vittoria di stasera il Napoli ha battuto, in meno di un mese, le prime tre della classe: Lazio e Inter in Coppa Italia e Juventus in campionato. E, ancora, gli azzurri si confermano squadra di coppa: con la vittoria di stasera fanno 6 vittorie tra Coppa Italia e Champions League e, soprattutto, sono zero le sconfitte stagionali. Eppure domenica è arrivata un’altra sconfitta clamorosa in casa contro il Lecce in una partita giocata molto male difensivamente e con troppi errori sotto porta. Un Napoli che non riesce a trovare continuità e stabilità e che confonde continuamente i propri tifosi: ogni supporter partenopeo non sa mai cosa aspettarsi da ogni match, che si giochi contro il Liverpool o che si giochi contro la Spal (con tutto il rispetto per la squadra ferrarese).

Gattuso ha ancora tanto da lavorare per migliorare il gioco della propria squadra ma, soprattutto, il tecnico calabrese ha da lavorare molto sul fattore psicologico, far capire ai suoi uomini che il talento c’è e non va sprecato. Intanto gli azzurri si godono una vittoria molto importante e si spera, per i tifosi partenopei, che questo sia l’inizio di una definitiva risalita del Napoli.