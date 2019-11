Borussia Monchengladbach-Roma: streaming e diretta Tv Europa League, dove vedere il match oggi 7 novembre

Stasera alle ore 21 al Borussia-Park si giocherà Borussia Monchengladbach-Roma, quarta giornata del girone J dell’Europa League.

Borussia Monchengladbach-Roma, presentazione del match

Quella odierna per la squadra tedesca del tecnico Marco Rose sarà una gara da vincere a tutti i costi visto che in classifica si trova all’ultimo posto con due punti, contro i cinque dei giallorossi e i quattro degli austriaci del Wolfsberg e i turchi dell’Istanbul Basaksehir. Dal canto loro i capitolini di mister Paulo Fonseca vorranno vendicarsi della beffa subita due settimane fa allo stadio Olimpico, quando vennero raggiunti al 94′ da un calcio di rigore inventato dal fischietto scozzese Collum per un mani di Smalling che in realtà l’aveva presa con la faccia. Due punti persi che potrebbero pesare molto sull’economia del girone se questa sera dovesse andare male, ma con gli eventuali tre punti invece la qualificazione sarebbe ipotecata.

I giallorossi, che si trovano in un ottimo momento di forma nonostante i tanti indisponibili, in campionato vengono da tre vittorie consecutive (Milan, Udinese e Napoli) che l’hanno rilanciati al terzo posto in classifica con 22 punti, uno in più del terzetto Lazio, Atalanta e Cagliari; il giocatore più in palla è senza dubbio Nicolò Zaniolo autore tra l’altro di tre reti in questo trittico vincente (uno ogni gara).

I tedeschi sono la rivelazione della Bundesliga fino a questo momento con il loro primo posto che alla vigilia del campionato non era pronosticabile: i neroverdi nelle prime dieci giornate di campionato hanno totalizzato 22 punti frutto di sette vittorie, due pareggi e una sconfitta (lo scorso 19 ottobre a Dortmund per 1-0); per ora è nelle coppe che gli uomini di Rose sono andati male, visto che nella Coppa di Germania sono stati eliminati sempre dal Borussia Dortmund per 2-1 al secondo turno e in Europa League oltre al pareggio di Roma e di Istanbul, c’è stato il ko clamoroso e molto pesante all’esordio per 4-0 contro il Wolfsberg, che potrebbe costare caro alla fine del girone.

Per la Roma sarà la quattordicesima sfida in Germania nelle coppe europee con un bilancio decisivamente negativo dove si contano dieci sconfitte, due vittorie e un pareggio che si è registrato nella sfida più recente (4-4 a Leverkusen nell’ottobre 2015). In compenso Edin Dzeko quando giocava con il Wolfsburg in Bundesliga, nelle cinque gare giocate contro il Borussia Monchengladbach (quattro vittorie e un pareggio), ha segnato tre reti e fornendo un assist.

L’arbitro del match sarà lo spagnolo Jesus Jil Manzano, coadiuvato dai connazionali Diego Barbero Sevilla e Angel Nevado Rodríguez, mentre il quarto uomo Guillermo Cuadra Fernández.

Borussia Monchengladbach-Roma, probabili formazioni

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Jantschke, Ginter, Wendt; Kramer, Zakaria, Neuhaus; Herrmann; Stindl, Thuram.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Perotti, Pastore, Zaniolo; Dzeko.

Borussia Monchengladbach-Roma, diretta tv e streaming

Il match tra Borussia Monchengladbach-Roma (calcio d’inizio ore 21), sarà visibile con collegamento in diretta a partire dalle ore 20.55, su Sky Sport Uno HD (ch. 201 del decoder Sky e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (ch.252) con telecronaca di Fabio Caressa e il commento tecnico dell’ex calciatore Giuseppe Bergomi.

per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Per chi non ha l’abbonamento al canale satellitare di Murdoch, TV8 HD (ch.8 del digitale terrestre e 121 del decoder Sky) trasmetterà il match in chiaro.