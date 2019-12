Europa League: tutte le squadre qualificate ai 16esimi, Inter tra le teste di serie nel sorteggio di Nyon

Ieri sera si è chiusa la fase a gironi dell’Europa League che ha visto qualificarsi le prime due squadre dei dodici gironi ai quali si sono aggiunte martedì e mercoledì le terze classificate della Champions League.

Sono due le squadre italiane rimaste in lizza: la Roma che è arrivata seconda nel suo raggruppamento con molti rimpianti perchè ieri se avesse sconfitto in casa gli austriaci del Wolfsberg, sarebbe giunta prima e di conseguenza essere tra le teste di serie nel sorteggio di lunedì prossimo (ore 13) a Nyon; lo sarà invece l’Inter che dopo la sconfitta contro il Barcellona al Meazza è scesa dalla massima competizione europea ma si potrà consolare di avere più possibilità di incontrare nei sedicesimi squadre più abbordabili almeno sulla carta.

La terza italiana, ovvero la Lazio non ce l’ha fatta, sconfitta sul campo del Rennes per 2-0, ma la qualificazione non sarebbe arrivata anche se avesse vinto visto la vittoria del Cluj sul Celtic sempre con lo stesso risultato. La vera sorpresa dell’ultimo turno è stata l’eliminazione del Borussia Monchengladbach alla quale bastava anche un pareggio, ma che invece ha perso 2-1 in casa proprio nel finale contro i turchi dell’Istanbul Basaksehir .

Ora andiamo a vedere le sedici squadre teste di serie della competizione e ricordiamo che solamente per questo turno non si potranno affrontare tra loro squadre tra le stesse nazioni e quelle che si sono già incontrare nella fase a gironi. Tra le migliori sedici ci sarà l’Inter che dopo l’eliminazione dalla Champions League si potrà consolare di avere più possibilità per un accoppiamento più abbordabile. Le altre tre squadre retrocesse e che faranno compagnia ai nerazzurri nell’urna uno saranno Benfica, Ajax e Salisburgo.

Europa League, teste di serie

Siviglia

Malmo

Basilea

LASK

Celtic

Arsenal

Porto

Espanyol

Gent

Basaksehir

Braga

Manchester Utd

Inter

Benfica

Ajax

Salisburgo

Europa League, non teste di serie

Apoel

Copenaghen

Getafe

Sporting CP

Cluj

Eintracht

Rangers

Ludogorets

Wolfsburg

Roma

Wolverhampton

Az Alkmaar

Bayer Leverkusen

Shakhtar

Olympiakos

Club Brugge