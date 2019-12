Le possibili avversarie dell’Inter in Europa League: ecco i pericoli da evitare

L‘Inter di Antonio Conte dopo il pareggio di ieri sera nel posticipo domenicale della 16.a giornata di campionato contro la Fiorentina per 1-1, oggi sarà una delle protagoniste nel sorteggio dei sedicesimi di finale (ore 13 a Nyon) di Europa League che la vedrà tra le sedici teste di serie.

Ricordiamo che insieme ai nerazzurri nell’urna uno ci saranno le dodici squadre vincenti dei gironi e le migliori quattro che sono scese dalla Champions League come l’Inter.

Tra le possibili avversarie dell’Inter non ci sono squadroni impossibili, ma alcune squadre sarebbe meglio evitarle almeno in questo primo turno ad eliminazione diretta dove non ci potrà essere il derby italiano contro la Roma, che però sarà possibile eventualmente dal turno successivo.

Sicuramente le squadre da scongiurare sono il Benfica giunto terzo in Champions alle spalle di Lipsia e Lione e con un’ottima esperienza in campo europeo, lo Sporting Lisbona altro club portoghese pericoloso soprattutto in casa; attenzione anche agli inglesi del Wolverhampton che dopo un inizio difficoltoso stanno tornando ai livelli della scorsa stagione, gli spagnoli del Getafe rivelazione della Liga con il quarto posto in classifica e alle due formazioni tedesche, ovvero Eintracht Francoforte e Wolfsburg, che nonostante parecchi alti e bassi fino a questo momento a febbraio potrebbero creare parecchi pericoli.

Detto delle squadre che sarebbe meglio evitare, ci sono quelle che stanno in mezzo con una difficoltà media come le tre scese dalla Champions League, come Olympiakos, Bruges e Shakhtar Donetsk con quest’ultima fatta fuori dall’Atalanta e che quando si tornerà a giocare ancora starà in letargo e dunque potrebbe essere non al massimo della forma; non troppo abbordabile nemmeno la squadra olandese dell’AZ Alkmaar attuale capolista dell’Eredivisie insieme all’Ajax e stesso discorso per i Rangers Glasgow di mister Steven Gerrard che sta tornando ad ottimi livelli dopo il fallimento del 2012.

Infine le quattro formazioni almeno sulla carta da prendere sono i ciprioti del APOEL Nicosia, i danesi del Copenaghen, i romeni del Cluj e i bulgari del Ludogorets.

Inter, difficoltà avversarie

Benfica *****

Sporting Lisbona *****

Eintracht Francoforte *****

Wolfsburg ****

Wolverhampton ****

Getafe ****

Shakthar Donetsk ***

Bruges ***

Olympiakos ***

Copenaghen **

Cluj **

Ludogorets *

APOEL Nicosia *